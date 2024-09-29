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Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії: поранено жінку. ФОТОрепортаж

Ввечері 29 вересня окупанти вдарили артилерією по Нікополю на Дніпропетровщині та поранили жінку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог не вгамовується. Знову випустив по Нікополю понад пів десятка артснарядів. Через це постраждала 69-річна жінка. У неї акубаротравма та осколкове поранення", - розповів Лисак.

Медики оцінюють стан постраждалої як середньої тяжкості. Поки вона залишатиметься у лікарні.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що росіяни атакували Нікопольщину понад 10 разів протягом дня: загинула 1 людина.

Також читайте: Окупанти протягом дня атакували Нікопольський і Дніпровський райони: Пошкоджено будинки, коледж та ЛЕП, згоріли приватний гараж і авто. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Нікополя 29 вересня
Росіяни обстріляли Нікополь артилерією

Автор: 

обстріл (28717) Нікополь (1208)


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