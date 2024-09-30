Пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся бежать в Венгрию под видом военных. ФОТО

Пограничники задержали двух мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Мужчины были одеты в камуфлированную одежду.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что задержание проводили пограничники отделения "Большая Быйгань" Мукачевского отряда.

Задержанными оказались жители Харьковской и Тернопольской областей. Оба мужчины были одеты в камуфлированную одежду.

Нарушители заплатили по 9 тысяч долларов переправщикам за то, чтобы незаконно попасть в Венгрию. По замыслу переправщиков, наряд их клиентов должен был бы отвлечь внимание пограничных нарядов.

Нарушителей обнаружили в 100 метрах от границы. Мужчин доставили в пограничное подразделение для составления протоколов, а их действия будет рассматривать суд.

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