Пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся бежать в Венгрию под видом военных. ФОТО
Пограничники задержали двух мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Мужчины были одеты в камуфлированную одежду.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что задержание проводили пограничники отделения "Большая Быйгань" Мукачевского отряда.
Задержанными оказались жители Харьковской и Тернопольской областей. Оба мужчины были одеты в камуфлированную одежду.
Нарушители заплатили по 9 тысяч долларов переправщикам за то, чтобы незаконно попасть в Венгрию. По замыслу переправщиков, наряд их клиентов должен был бы отвлечь внимание пограничных нарядов.
Нарушителей обнаружили в 100 метрах от границы. Мужчин доставили в пограничное подразделение для составления протоколов, а их действия будет рассматривать суд.
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БЕГУНОВ - сразу на фронт
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Каждому гражданину послать на телефон
Через какое-то время - желание бежать, ползти,плыть - пропадет
Проще ,конечно, на месте расстреливать
Но тогда надо начинать с президента
Он - ПО УХИЛЯНСТВУ - НОМЕР ОДИН!!
Тут надо разбираться с каждым случаем отдельно
А главное - дать ПЕНДЕЛЬ депутатам
Чтобы принимали закон о ДЕМОБИЛИЗАЦИИ
БЕГОМ!!!!
Пока массово с фронта не побежали...