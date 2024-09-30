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Пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся бежать в Венгрию под видом военных. ФОТО

Пограничники задержали двух мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Мужчины были одеты в камуфлированную одежду.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что задержание проводили пограничники отделения "Большая Быйгань" Мукачевского отряда.

Задержанными оказались жители Харьковской и Тернопольской областей. Оба мужчины были одеты в камуфлированную одежду.

затримано двох порушників на кордоні

Нарушители заплатили по 9 тысяч долларов переправщикам за то, чтобы незаконно попасть в Венгрию. По замыслу переправщиков, наряд их клиентов должен был бы отвлечь внимание пограничных нарядов.

Нарушителей обнаружили в 100 метрах от границы. Мужчин доставили в пограничное подразделение для составления протоколов, а их действия будет рассматривать суд.

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Автор: 

задержание (6679) пограничники (1576) уклонисты (866)


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Топ комментарии
+11
От цікаво, переправники, отримав кошти, відсоток прикордоникам відраховують чи прикордоники отримують якусь премію з бюджета та грамоту?
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30.09.2024 17:58
+10
О , кловуни вже і форму собі купили. Пора на фронт! Пора!
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30.09.2024 17:53
+7
скоро ротами зі зброєю будуть за кордон виходити
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30.09.2024 18:18
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О , кловуни вже і форму собі купили. Пора на фронт! Пора!
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30.09.2024 17:53 Ответить
От цікаво, переправники, отримав кошти, відсоток прикордоникам відраховують чи прикордоники отримують якусь премію з бюджета та грамоту?
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30.09.2024 17:58 Ответить
скоро ротами зі зброєю будуть за кордон виходити
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30.09.2024 18:18 Ответить
З якого хрєна?
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30.09.2024 18:19 Ответить
на цьому бызнесы можна стати мильонером за мысяць
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30.09.2024 18:23 Ответить
Ваш ник тонко подчеркнул ваш "стиль" письма)))
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30.09.2024 18:37 Ответить
вибачте, суржик не розумію.
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30.09.2024 21:46 Ответить
Ахах... Вы восхитительны!)))
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30.09.2024 21:52 Ответить
sorry, I don`t understand russian
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30.09.2024 21:58 Ответить
Остановить побеги можно только одним способом
БЕГУНОВ - сразу на фронт
Сделать эту инфу доступной
Каждому гражданину послать на телефон
Через какое-то время - желание бежать, ползти,плыть - пропадет
Проще ,конечно, на месте расстреливать
Но тогда надо начинать с президента
Он - ПО УХИЛЯНСТВУ - НОМЕР ОДИН!!
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30.09.2024 18:35 Ответить
А якщо вони вже з фронту ?
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30.09.2024 18:40 Ответить
Ігор її нічого не цікаво, головне щоб її дупа м'яко сиділа на дивані. А все інше какая разница.
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30.09.2024 18:57 Ответить
СЗЧ?
Тут надо разбираться с каждым случаем отдельно
А главное - дать ПЕНДЕЛЬ депутатам
Чтобы принимали закон о ДЕМОБИЛИЗАЦИИ
БЕГОМ!!!!
Пока массово с фронта не побежали...
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30.09.2024 19:26 Ответить
Боброва, не розумію про що ти патякаєш на псячому.
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30.09.2024 20:22 Ответить
Вона натякає на те, що треба оголосити мобілізацію громадян України жіночої статі. Рівноправ'я повинне бути у всьому. Дискримінація громадян України жіночої статі, неприпустима.
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30.09.2024 23:13 Ответить
Ну, як не цинічно , а ці двоє самі напросилися. Цих просто гріх до війська не призвати) І форма
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30.09.2024 18:46 Ответить
Цей ось у формі теж просився але його не призвали

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30.09.2024 19:47 Ответить
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30.09.2024 19:40 Ответить
 
 