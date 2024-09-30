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Прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися втекти до Угорщини під виглядом військових. ФОТО

Прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Чоловіки були одягнені у камуфльований одяг.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що затримання проводили прикордонники відділення "Велика Бийгань" Мукачівського загону.

Затриманими виявились мешканці Харківської та Тернопільської областей. Обидва чоловіки були одягнені у камуфльований одяг.

затримано двох порушників на кордоні

Порушники заплатили по 9 тисяч доларів переправникам за те, щоб незаконно потрапити до Угорщини. За задумом переправників, вбрання їхніх клієнтів мало б відволікти увагу прикордонних нарядів.

Порушників виявили за 100 метрів від кордону. Чоловіків доправили до прикордонного підрозділу для складання протоколів, а їхні дії розглядатиме суд.

Дивіться також: На кордоні з Угорщиною викрито 42-річного ухилянта на фіктивному шлюбі з 78-річною тещею, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

затримання (4343) прикордонники (1102) ухилянти (935)


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Топ коментарі
+11
От цікаво, переправники, отримав кошти, відсоток прикордоникам відраховують чи прикордоники отримують якусь премію з бюджета та грамоту?
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30.09.2024 17:58
+10
О , кловуни вже і форму собі купили. Пора на фронт! Пора!
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30.09.2024 17:53
+7
скоро ротами зі зброєю будуть за кордон виходити
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30.09.2024 18:18
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О , кловуни вже і форму собі купили. Пора на фронт! Пора!
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30.09.2024 17:53 Відповісти
От цікаво, переправники, отримав кошти, відсоток прикордоникам відраховують чи прикордоники отримують якусь премію з бюджета та грамоту?
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30.09.2024 17:58 Відповісти
скоро ротами зі зброєю будуть за кордон виходити
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30.09.2024 18:18 Відповісти
З якого хрєна?
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30.09.2024 18:19 Відповісти
на цьому бызнесы можна стати мильонером за мысяць
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30.09.2024 18:23 Відповісти
Ваш ник тонко подчеркнул ваш "стиль" письма)))
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30.09.2024 18:37 Відповісти
вибачте, суржик не розумію.
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30.09.2024 21:46 Відповісти
Ахах... Вы восхитительны!)))
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30.09.2024 21:52 Відповісти
sorry, I don`t understand russian
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30.09.2024 21:58 Відповісти
Остановить побеги можно только одним способом
БЕГУНОВ - сразу на фронт
Сделать эту инфу доступной
Каждому гражданину послать на телефон
Через какое-то время - желание бежать, ползти,плыть - пропадет
Проще ,конечно, на месте расстреливать
Но тогда надо начинать с президента
Он - ПО УХИЛЯНСТВУ - НОМЕР ОДИН!!
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30.09.2024 18:35 Відповісти
А якщо вони вже з фронту ?
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30.09.2024 18:40 Відповісти
Ігор її нічого не цікаво, головне щоб її дупа м'яко сиділа на дивані. А все інше какая разница.
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30.09.2024 18:57 Відповісти
СЗЧ?
Тут надо разбираться с каждым случаем отдельно
А главное - дать ПЕНДЕЛЬ депутатам
Чтобы принимали закон о ДЕМОБИЛИЗАЦИИ
БЕГОМ!!!!
Пока массово с фронта не побежали...
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30.09.2024 19:26 Відповісти
Боброва, не розумію про що ти патякаєш на псячому.
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30.09.2024 20:22 Відповісти
Вона натякає на те, що треба оголосити мобілізацію громадян України жіночої статі. Рівноправ'я повинне бути у всьому. Дискримінація громадян України жіночої статі, неприпустима.
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30.09.2024 23:13 Відповісти
Ну, як не цинічно , а ці двоє самі напросилися. Цих просто гріх до війська не призвати) І форма
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30.09.2024 18:46 Відповісти
Цей ось у формі теж просився але його не призвали

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30.09.2024 19:47 Відповісти
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30.09.2024 19:40 Відповісти
 
 