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Новости
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В Харькове разоблачены отец и его сын-врач, за деньги способствовавшие "списанию" уклонистов с военного учета

У Харкові батько і син допомагали ухилянтам

В Харькове отец и сын-офтальмолог организовали схему, благодаря которой помогали мужчинам избегать мобилизации. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 61-летнему мужчине в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, совмещенного с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), а также его 29-летнему сыну - в пособничестве этому преступлению (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Какую схему организовали злоумышленники?

По данным следствия, 61-летний мужчина и его сын, который работает в Харькове врачом-офтальмологом и является членом постоянно действующей военно-врачебной комиссии РТЦК и СП, организовали "схему" заработка денег.

Отец "рекомендовал" своим знакомым сына как проверенное лицо, которое имеет "влияние и служебные связи" для избежания мобилизации.

В дальнейшем клиенты приходили на "прием", получали при содействии сына-врача необходимую медицинскую документацию о "тяжелых диагнозах".

Затем эти документы направляли в военкомат с пометкой "непригоден к службе" из-за "плохого" здоровья. Это позволяло мужчинам списаться с воинского учета и выехать за границу.

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Отец не объявлял уклонистам полную сумму, а обычно говорил, что в конечном итоге они должны заплатить около 4000 долларов США.

Сначала клиенты должны были передать задаток в размере 40 000 грн, а затем еще 2600 долларов США.

У Харкові батько і син допомагали ухилянтам
У Харкові батько і син допомагали ухилянтам
У Харкові батько і син допомагали ухилянтам

Наказание для "семейного подряда"

Правоохранители разоблачили отца и сына. Им грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Автор: 

Харьков (7515) уклонисты (854)


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Топ комментарии
+5
Ну що тут скажеш! Остається тільки поспівчувати гінекологам і логопедам.
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27.09.2024 19:26
+3
"Яблуко від яблуні"....
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27.09.2024 19:13
+3
шось так дешево шо аж совісно за них - демпінг у такому важливому ділі повинен бути жорстко покараний
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27.09.2024 19:24
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"Яблуко від яблуні"....
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27.09.2024 19:13 Ответить
шось так дешево шо аж совісно за них - демпінг у такому важливому ділі повинен бути жорстко покараний
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27.09.2024 19:24 Ответить
Ну що тут скажеш! Остається тільки поспівчувати гінекологам і логопедам.
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27.09.2024 19:26 Ответить
В тюрмі офтальмологи ой як потрібні .
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27.09.2024 19:35 Ответить
Всі гроші в сім'ю )
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27.09.2024 19:46 Ответить
Якби вони це робили безкоштовно, можна було б подавати на Героя України.
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27.09.2024 20:09 Ответить
Ханумак кагальний теж за такою схемою в Америку здриснув.
Чи єнта другоє?
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27.09.2024 20:12 Ответить
І знову найпотужніший з дерьмаком не причом
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27.09.2024 21:25 Ответить
Медицина в нас це повна ср@ка,про це всі знають,але мовчать.
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28.09.2024 07:16 Ответить
Поживеш за кордоном, повернешся, будеш цілувати двері поліклініки
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28.09.2024 08:31 Ответить
 
 