В Харькове разоблачены отец и его сын-врач, за деньги способствовавшие "списанию" уклонистов с военного учета

В Харькове отец и сын-офтальмолог организовали схему, благодаря которой помогали мужчинам избегать мобилизации. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 61-летнему мужчине в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, совмещенного с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), а также его 29-летнему сыну - в пособничестве этому преступлению (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Какую схему организовали злоумышленники?

По данным следствия, 61-летний мужчина и его сын, который работает в Харькове врачом-офтальмологом и является членом постоянно действующей военно-врачебной комиссии РТЦК и СП, организовали "схему" заработка денег.

Отец "рекомендовал" своим знакомым сына как проверенное лицо, которое имеет "влияние и служебные связи" для избежания мобилизации.

В дальнейшем клиенты приходили на "прием", получали при содействии сына-врача необходимую медицинскую документацию о "тяжелых диагнозах".

Затем эти документы направляли в военкомат с пометкой "непригоден к службе" из-за "плохого" здоровья. Это позволяло мужчинам списаться с воинского учета и выехать за границу.

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Отец не объявлял уклонистам полную сумму, а обычно говорил, что в конечном итоге они должны заплатить около 4000 долларов США.

Сначала клиенты должны были передать задаток в размере 40 000 грн, а затем еще 2600 долларов США.







Наказание для "семейного подряда"

Правоохранители разоблачили отца и сына. Им грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества.