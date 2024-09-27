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Новини
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У Харкові викрито батька та його сина-лікаря, які за гроші сприяли "списанню" ухилянтів з військового обліку

У Харкові батько і син допомагали ухилянтам

У Харкові батько і син-офтальмолог організували схему, завдяки якій допомагали чоловікам уникати мобілізації.  Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.  

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 61-річному чоловіку в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України), а також його 29-річному сину – у пособництві цьому злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - ідеться в повідомленні.

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Яку схему організували зловмисники?

За даними слідства, 61-річний чоловік та його син, який працює у Харкові лікарем-офтальмологом та є членом постійно діючої військово-лікарської комісії РТЦК та СП, організували "схему" заробітку грошей.

Батько "рекомендував" своїм знайомим сина як перевірену особу, яка має "вплив та службові звʼязки" для уникнення мобілізації.

Надалі клієнти приходили на "прийом", отримували за сприяння сина-лікаря необхідну медичну документацію про "важкі діагнози".

Потім ці документи направляли до військкомату з позначкою "непридатний до служби" через "погане" здоров’я. Це дозволяло чоловікам списатися з військового обліку і виїхати за кордон.

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Батько не оголошував ухилянтам повну суму, а зазвичай казав, що у кінцевому результаті вони мають заплатити близько 4000 доларів США.

Спочатку клієнти мали передати завдаток у розмірі 40 000 грн, а потім ще 2600 доларів США.

У Харкові батько і син допомагали ухилянтам
У Харкові батько і син допомагали ухилянтам
У Харкові батько і син допомагали ухилянтам

Покарання для "сімейного підряду"

Правоохоронці викрили батька та сина. Їм загрожує позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

Автор: 

Харків (5634) ухилянти (932)


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Топ коментарі
+5
Ну що тут скажеш! Остається тільки поспівчувати гінекологам і логопедам.
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27.09.2024 19:26
+3
"Яблуко від яблуні"....
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27.09.2024 19:13
+3
шось так дешево шо аж совісно за них - демпінг у такому важливому ділі повинен бути жорстко покараний
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27.09.2024 19:24
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"Яблуко від яблуні"....
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27.09.2024 19:13 Відповісти
шось так дешево шо аж совісно за них - демпінг у такому важливому ділі повинен бути жорстко покараний
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27.09.2024 19:24 Відповісти
Ну що тут скажеш! Остається тільки поспівчувати гінекологам і логопедам.
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27.09.2024 19:26 Відповісти
В тюрмі офтальмологи ой як потрібні .
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27.09.2024 19:35 Відповісти
Всі гроші в сім'ю )
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27.09.2024 19:46 Відповісти
Якби вони це робили безкоштовно, можна було б подавати на Героя України.
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27.09.2024 20:09 Відповісти
Ханумак кагальний теж за такою схемою в Америку здриснув.
Чи єнта другоє?
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27.09.2024 20:12 Відповісти
І знову найпотужніший з дерьмаком не причом
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27.09.2024 21:25 Відповісти
Медицина в нас це повна ср@ка,про це всі знають,але мовчать.
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28.09.2024 07:16 Відповісти
Поживеш за кордоном, повернешся, будеш цілувати двері поліклініки
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28.09.2024 08:31 Відповісти
 
 