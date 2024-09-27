У Харкові викрито батька та його сина-лікаря, які за гроші сприяли "списанню" ухилянтів з військового обліку

У Харкові батько і син-офтальмолог організували схему, завдяки якій допомагали чоловікам уникати мобілізації. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 61-річному чоловіку в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України), а також його 29-річному сину – у пособництві цьому злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - ідеться в повідомленні.

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Яку схему організували зловмисники?

За даними слідства, 61-річний чоловік та його син, який працює у Харкові лікарем-офтальмологом та є членом постійно діючої військово-лікарської комісії РТЦК та СП, організували "схему" заробітку грошей.

Батько "рекомендував" своїм знайомим сина як перевірену особу, яка має "вплив та службові звʼязки" для уникнення мобілізації.

Надалі клієнти приходили на "прийом", отримували за сприяння сина-лікаря необхідну медичну документацію про "важкі діагнози".

Потім ці документи направляли до військкомату з позначкою "непридатний до служби" через "погане" здоров’я. Це дозволяло чоловікам списатися з військового обліку і виїхати за кордон.

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Батько не оголошував ухилянтам повну суму, а зазвичай казав, що у кінцевому результаті вони мають заплатити близько 4000 доларів США.

Спочатку клієнти мали передати завдаток у розмірі 40 000 грн, а потім ще 2600 доларів США.







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