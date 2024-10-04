РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10445 посетителей онлайн
Новости Фото
2 357 19

USAID выделил 120 тыс. дол. на проект обучения женщин на водителей грузовиков. ФОТО

Проект USAID выделил около 120 тысяч долларов на реализацию программы подготовки женщин-водителей грузовиков в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По пилотному проекту подготовки водителей грузовиков 120 женщин пройдут обучение для получения водительских прав категорий "C" или "CE".

навчання жінок на водіїв вантажівок

"Бюджет составляет около 120 тысяч долларов, средства предоставляет непосредственно агентство USAID. Деньги пойдут на то, чтобы дать женщинам возможность научиться", - отметила исполнительный директор Фонда институционального развития Екатерина Дацко.

Средства распределяются по нескольким направлениям: оплата обучения участниц, логистическая поддержка, оплата работы персонала, который поддерживает женщин на всех этапах проекта, дополнительное обучение, публичные мероприятия для знакомства с работодателями и профессией в целом. Финансирование проекта будет происходить поэтапно.

Читайте также: В ВСУ служат 68 тыс. женщин, примерно 5 тыс. находятся непосредственно в зоне боевых действий, - Минобороны

USAID профінансує навчання жінок на водіїв вантажівок

Автор: 

женщины (898) обучение (551) водители (504) USAID (92)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
а діток за станки по дві зміни не пробували???
як у другу світову...
головне самим не воювати "своїх" не втратити, і бабла нарубати....
а хто буде за кермом чи за станком, зе пох...
показать весь комментарий
04.10.2024 19:40 Ответить
+7
Скумбрію за руль!
показать весь комментарий
04.10.2024 19:39 Ответить
+6
Тобто 🇺🇸 Свідомо розуміють,що не даючи Допомогу в Повному Обсязі та Дозволу бити за будь-якими воєнними об'єктами, Чоловіків відправляють в м'ясорубку.
Тобто знищення генофонду.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо US за те, що нам доводиться йти на такі програми.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:33 Ответить
Благодарите своих избирателей. ЮС вам *********** не выбирал.
показать весь комментарий
05.10.2024 01:33 Ответить
Жінок можна навчити-
Не тільки траки водмти...

А може і президента?
Повноваження...
Потягне жінка на віжілях?
показать весь комментарий
04.10.2024 19:37 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2024 19:38 Ответить
Скумбрію за руль!
показать весь комментарий
04.10.2024 19:39 Ответить
а діток за станки по дві зміни не пробували???
як у другу світову...
головне самим не воювати "своїх" не втратити, і бабла нарубати....
а хто буде за кермом чи за станком, зе пох...
показать весь комментарий
04.10.2024 19:40 Ответить
Нє діток до 25 рочків чіпати ніззя,вони ще життя не бачіли. А ще вони головний електорат
хриплявого.
показать весь комментарий
04.10.2024 20:09 Ответить
жінок на категорію Е навчати щоб трали тягали, можна...
інвалідів, недалеких, убогих, призивати можна
а "своїх" любого віку та стану, нізя...
і діток, не до 25 а 27ми, нізя...
показать весь комментарий
04.10.2024 20:26 Ответить
Паша Ангеліна форева. Але в ЄС справді часто зустрічаєш жінок за кермом вантажівок та громтранспорту. Ну і за часів союзу переважна частина водіїв тролейбусів та трамваїв були жінки. Але в Україні подібне явище виняток а не правило.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:41 Ответить
США,дозвольте бити далекобійною зброєю по рашкє , це найкраще що ви можете зробити сьогодні.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:46 Ответить
Тобто 🇺🇸 Свідомо розуміють,що не даючи Допомогу в Повному Обсязі та Дозволу бити за будь-якими воєнними об'єктами, Чоловіків відправляють в м'ясорубку.
Тобто знищення генофонду.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:50 Ответить
Тобто то ЮС знищує генофонд? Иди проспись, козломордый.
показать весь комментарий
05.10.2024 01:36 Ответить
знову ж плюс - платити їм менше будуть )))
показать весь комментарий
04.10.2024 19:52 Ответить
"Це й наша битва теж!" It's Our Fight Too!

показать весь комментарий
04.10.2024 20:00 Ответить
Крепче за шофёрку держись, баран. )))
показать весь комментарий
04.10.2024 20:07 Ответить
Щось вони там сидять невеселі. І жодної молодої дівчини немає.
показать весь комментарий
04.10.2024 20:26 Ответить
Молоді на інших агрегетах катаються )
показать весь комментарий
04.10.2024 20:45 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2024 20:31 Ответить
В Штатах полным полно жинок водителей большегрузов и автобусов, почему украинкам нельзя?
показать весь комментарий
05.10.2024 01:37 Ответить
 
 