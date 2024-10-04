USAID выделил 120 тыс. дол. на проект обучения женщин на водителей грузовиков. ФОТО

Проект USAID выделил около 120 тысяч долларов на реализацию программы подготовки женщин-водителей грузовиков в Украине.

По пилотному проекту подготовки водителей грузовиков 120 женщин пройдут обучение для получения водительских прав категорий "C" или "CE".

"Бюджет составляет около 120 тысяч долларов, средства предоставляет непосредственно агентство USAID. Деньги пойдут на то, чтобы дать женщинам возможность научиться", - отметила исполнительный директор Фонда институционального развития Екатерина Дацко.

Средства распределяются по нескольким направлениям: оплата обучения участниц, логистическая поддержка, оплата работы персонала, который поддерживает женщин на всех этапах проекта, дополнительное обучение, публичные мероприятия для знакомства с работодателями и профессией в целом. Финансирование проекта будет происходить поэтапно.

