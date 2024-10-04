УКР
USAID виділив 120 тис. дол. на проєкт навчання жінок на водіїв вантажівок. ФОТО

Проєкт USAID виділив близько 120 тисяч доларів на реалізацію програми підготовки жінок-водійок вантажівок в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За пілотним проєктом підготовки водійок вантажівок 120 жінок пройдуть навчання для отримання водійських прав категорій "C" або "CE".

навчання жінок на водіїв вантажівок

"Бюджет становить близько 120 тисяч доларів, кошти надає безпосередньо агентство USAID. Гроші підуть на те, щоб дати жінкам можливість навчитись", - зазначила виконавча директорка Фундації інституційного розвитку Катерина Дацко.

Кошти розподіляються за кількома напрямками: оплата навчання учасниць, логістична підтримка, оплата роботи персоналу, який підтримує жінок на всіх етапах проєкту, додаткові навчання, публічні заходи для знайомства з роботодавцями та професією в цілому. Фінансування проєкту відбуватиметься поетапно.

USAID профінансує навчання жінок на водіїв вантажівок

Топ коментарі
+10
а діток за станки по дві зміни не пробували???
як у другу світову...
головне самим не воювати "своїх" не втратити, і бабла нарубати....
а хто буде за кермом чи за станком, зе пох...
показати весь коментар
04.10.2024 19:40 Відповісти
+7
Скумбрію за руль!
показати весь коментар
04.10.2024 19:39 Відповісти
+6
Тобто 🇺🇸 Свідомо розуміють,що не даючи Допомогу в Повному Обсязі та Дозволу бити за будь-якими воєнними об'єктами, Чоловіків відправляють в м'ясорубку.
Тобто знищення генофонду.
показати весь коментар
04.10.2024 19:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Дякуємо US за те, що нам доводиться йти на такі програми.
показати весь коментар
04.10.2024 19:33 Відповісти
Благодарите своих избирателей. ЮС вам *********** не выбирал.
показати весь коментар
05.10.2024 01:33 Відповісти
Жінок можна навчити-
Не тільки траки водмти...

А може і президента?
Повноваження...
Потягне жінка на віжілях?
показати весь коментар
04.10.2024 19:37 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 19:38 Відповісти
Скумбрію за руль!
показати весь коментар
04.10.2024 19:39 Відповісти
а діток за станки по дві зміни не пробували???
як у другу світову...
головне самим не воювати "своїх" не втратити, і бабла нарубати....
а хто буде за кермом чи за станком, зе пох...
показати весь коментар
04.10.2024 19:40 Відповісти
Нє діток до 25 рочків чіпати ніззя,вони ще життя не бачіли. А ще вони головний електорат
хриплявого.
показати весь коментар
04.10.2024 20:09 Відповісти
жінок на категорію Е навчати щоб трали тягали, можна...
інвалідів, недалеких, убогих, призивати можна
а "своїх" любого віку та стану, нізя...
і діток, не до 25 а 27ми, нізя...
показати весь коментар
04.10.2024 20:26 Відповісти
Паша Ангеліна форева. Але в ЄС справді часто зустрічаєш жінок за кермом вантажівок та громтранспорту. Ну і за часів союзу переважна частина водіїв тролейбусів та трамваїв були жінки. Але в Україні подібне явище виняток а не правило.
показати весь коментар
04.10.2024 19:41 Відповісти
США,дозвольте бити далекобійною зброєю по рашкє , це найкраще що ви можете зробити сьогодні.
показати весь коментар
04.10.2024 19:46 Відповісти
Тобто 🇺🇸 Свідомо розуміють,що не даючи Допомогу в Повному Обсязі та Дозволу бити за будь-якими воєнними об'єктами, Чоловіків відправляють в м'ясорубку.
Тобто знищення генофонду.
показати весь коментар
04.10.2024 19:50 Відповісти
Тобто то ЮС знищує генофонд? Иди проспись, козломордый.
показати весь коментар
05.10.2024 01:36 Відповісти
знову ж плюс - платити їм менше будуть )))
показати весь коментар
04.10.2024 19:52 Відповісти
"Це й наша битва теж!" It's Our Fight Too!

показати весь коментар
04.10.2024 20:00 Відповісти
Крепче за шофёрку держись, баран. )))
показати весь коментар
04.10.2024 20:07 Відповісти
Щось вони там сидять невеселі. І жодної молодої дівчини немає.
показати весь коментар
04.10.2024 20:26 Відповісти
Молоді на інших агрегетах катаються )
показати весь коментар
04.10.2024 20:45 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 20:31 Відповісти
В Штатах полным полно жинок водителей большегрузов и автобусов, почему украинкам нельзя?
показати весь коментар
05.10.2024 01:37 Відповісти
 
 