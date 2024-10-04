USAID виділив 120 тис. дол. на проєкт навчання жінок на водіїв вантажівок. ФОТО

Проєкт USAID виділив близько 120 тисяч доларів на реалізацію програми підготовки жінок-водійок вантажівок в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За пілотним проєктом підготовки водійок вантажівок 120 жінок пройдуть навчання для отримання водійських прав категорій "C" або "CE".

"Бюджет становить близько 120 тисяч доларів, кошти надає безпосередньо агентство USAID. Гроші підуть на те, щоб дати жінкам можливість навчитись", - зазначила виконавча директорка Фундації інституційного розвитку Катерина Дацко.

Кошти розподіляються за кількома напрямками: оплата навчання учасниць, логістична підтримка, оплата роботи персоналу, який підтримує жінок на всіх етапах проєкту, додаткові навчання, публічні заходи для знайомства з роботодавцями та професією в цілому. Фінансування проєкту відбуватиметься поетапно.

