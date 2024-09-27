Десять людей на місце: Понад тисячу жінок подали заявку на навчання водійок вантажівок

Понад 1000 жінок подали заявки на участь у пілотному проєкті з підготовки водійок вантажівок.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Загалом планують навчити 100 жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії "С" або "СЕ". У межах проєкту також працевлаштують 80 випускниць у транспортних компаніях.

Зазначається, що кількість заявок із початку вересня уже в 10 разів перевищує кількість доступних місць, що свідчить про величезний потенціал проєкту.

Тож, тепер на учасниць чекає ретельний відбір за чітко визначеними критеріями, після чого стартує професійне навчання.

"Ми бачимо, що такі проєкти мають значний вплив на загальну економічну динаміку країни. Кількість кандидаток у 10 разів перевищує заплановану кількість місць для навчання, тож ми вже працюємо над тим, щоб масштабувати проєкт та створити ще більше можливостей для жінок з різних регіонів країни", – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Протягом двох тижнів після завершення реєстрації учасницям надішлють результати відбору на електронну пошту. Якщо анкета кандидатки успішно пройде відбір, менеджери повідомлять про подальші кроки.

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Раніше повідомлялося, що для жінок запустять програму навчання на водійок автобусів.

В Україні також планують запустити національну програму навчання жінок керування фурами.

До того Київський метрополітен вимушено збільшив інтервали руху поїздів через дефіцит працівників. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізація.