1 084 1

Два человека пострадали в результате вражеских ударов из РСЗО по Синельниковщине, повреждены дома и транспортные средства. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 5 октября российские войска атаковали из РСЗО Синельниковский район Днепропетровской области, с вечера под обстрелами находилась и Никопольщина.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, на Синельниковщине пострадали 50-летняя женщина и 56-летний мужчина. Они находятся в больнице, получают всю необходимую помощь. По данным медиков, состояние пациентов средней тяжести.

В результате обстрелов повреждены три частных дома, две машины и трактор. Горели сухая трава, стерня и сено. Пожар спасатели потушили.

Кроме того, почти десяток раз под вражеской атакой был и Никопольский район. С вечера по нему целились из артиллерии, применяли дроны-камикадзе.

Под ударами находились Никополь, Покровская и Мировская громады. Последствия уточняются.

обстрел (29084) Днепропетровская область (4369)
