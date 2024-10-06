Два человека пострадали в результате вражеских ударов из РСЗО по Синельниковщине, повреждены дома и транспортные средства. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 5 октября российские войска атаковали из РСЗО Синельниковский район Днепропетровской области, с вечера под обстрелами находилась и Никопольщина.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Так, на Синельниковщине пострадали 50-летняя женщина и 56-летний мужчина. Они находятся в больнице, получают всю необходимую помощь. По данным медиков, состояние пациентов средней тяжести.
В результате обстрелов повреждены три частных дома, две машины и трактор. Горели сухая трава, стерня и сено. Пожар спасатели потушили.
Кроме того, почти десяток раз под вражеской атакой был и Никопольский район. С вечера по нему целились из артиллерии, применяли дроны-камикадзе.
Под ударами находились Никополь, Покровская и Мировская громады. Последствия уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль