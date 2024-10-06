Дві людини постраждали внаслідок ворожих ударів з РСЗВ по Синельниківщині, пошкоджено будинки й транспортні засоби. ФОТОрепортаж

Увечері 5 жовтня російські війська атакували з РСЗВ Синельниківський район Дніпропетровської області, з вечора під обстрілами перебувала й Нікопольщина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Синельниківщині постраждали 50-річна жінка і 56-річний чоловік. Вони перебувають у лікарні, отримують всю необхідну допомогу. За даними медиків, стан пацієнтів середньої тяжкості.

Унаслідок обстрілів пошкоджені три приватні будинки, дві автівки і трактор. Горіли суха трава, стерня й сіно. Пожежу рятувальники приборкали.

Крім того, майже десяток разів під ворожою атакою був і Нікопольський район. Від вечора по ньому цілили з артилерії, застосовували дрони-камікадзе.



Під ударами перебували Нікополь, Покровська і Мирівська громади. Наслідки уточнюються.