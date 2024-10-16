На Черкасщине правоохранители задержали двух мужчин, продавших почти 200 авто, предназначенных для ВСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Смиле Черкасской области правоохранители задержали двух мужчин, продавших более 190 гуманитарных автомобилей, предназначенных для ВСУ на сумму 31,5 млн грн.

Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что двое мужчин наладили схему завоза транспортных средств в качестве гуманитарной помощи. Вместо того, чтобы безвозмездно передать автомобили ВСУ, мужчины продавали их гражданским лицам за наличные.

Фигуранты продали более 190 автомобилей на общую сумму около 31,5 миллионов гривен.

Мужчин задержали в Смиле во время получения ими 15 тысяч долларов за продажу трех внедорожников.

Следователи сообщили им о подозрении. Мужчинам грозит до семи лет заключения.

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