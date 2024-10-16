На Черкасщине правоохранители задержали двух мужчин, продавших почти 200 авто, предназначенных для ВСУ. ВИДЕО+ФОТО
В Смиле Черкасской области правоохранители задержали двух мужчин, продавших более 190 гуманитарных автомобилей, предназначенных для ВСУ на сумму 31,5 млн грн.
Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что двое мужчин наладили схему завоза транспортных средств в качестве гуманитарной помощи. Вместо того, чтобы безвозмездно передать автомобили ВСУ, мужчины продавали их гражданским лицам за наличные.
Фигуранты продали более 190 автомобилей на общую сумму около 31,5 миллионов гривен.
Мужчин задержали в Смиле во время получения ими 15 тысяч долларов за продажу трех внедорожников.
Следователи сообщили им о подозрении. Мужчинам грозит до семи лет заключения.
Топ комментарии
+11 Харьков Сумской
показать весь комментарий16.10.2024 17:27 Ссылка
+10 igor shmatko
показать весь комментарий16.10.2024 17:35 Ссылка
+8 Валерій Кваша
показать весь комментарий16.10.2024 17:30 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І що, не звернули увагу на численні повідомлення, як якісь найманці "палять" автівки, призначені для ЗСУ на замовлення фсб ? Ніяким фсб там і не смердить. Самі ці срані начальники, бандити, командири і їхні блюдолизи і палять: або щоб кінці у воду, або не поділили, або просто із зависті.
Ця влада гнила і продажна від голови до п"яток. Єдина надія на нашу Армію. Але і ту добивають і здають.