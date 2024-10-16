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На Черкасщине правоохранители задержали двух мужчин, продавших почти 200 авто, предназначенных для ВСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Смиле Черкасской области правоохранители задержали двух мужчин, продавших более 190 гуманитарных автомобилей, предназначенных для ВСУ на сумму 31,5 млн грн.

Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что двое мужчин наладили схему завоза транспортных средств в качестве гуманитарной помощи. Вместо того, чтобы безвозмездно передать автомобили ВСУ, мужчины продавали их гражданским лицам за наличные.

На Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які продали майже 200 авто, призначених для ЗСУ

На Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які продали майже 200 авто, призначених для ЗСУ

Фигуранты продали более 190 автомобилей на общую сумму около 31,5 миллионов гривен.

Мужчин задержали в Смиле во время получения ими 15 тысяч долларов за продажу трех внедорожников.

На Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які продали майже 200 авто, призначених для ЗСУ

На Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які продали майже 200 авто, призначених для ЗСУ

Следователи сообщили им о подозрении. Мужчинам грозит до семи лет заключения.

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Автор: 

авто (4219) ВСУ (6676) Черниговская область (1157)


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Топ комментарии
+11
Віддайте цих нелюдів військовим.
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16.10.2024 17:27
+10
Та це й так зрозуміло, що криша у них або мусорсько- прокурорська, або зеленодепутатська!
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16.10.2024 17:35
+8
Хм, і хто ж ці ''чоловіки''? Замовчують. Отже мають якусь дотичність до зеленої влади.
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16.10.2024 17:30
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Віддайте цих нелюдів військовим.
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16.10.2024 17:27 Ответить
***** вони такі потрібні, гнида така там буде пижжена а не воювати
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16.10.2024 17:45 Ответить
або волонтерам,які забезпечують ЗСУ можливими і неможливими способами
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16.10.2024 17:57 Ответить
Прям нелюді. Це звичайні шахраї. Вони ж купували автівки за свої кошти, але уникали належного оподаткування.
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17.10.2024 13:49 Ответить
Повісити
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16.10.2024 17:28 Ответить
Хм, і хто ж ці ''чоловіки''? Замовчують. Отже мають якусь дотичність до зеленої влади.
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16.10.2024 17:30 Ответить
Та це й так зрозуміло, що криша у них або мусорсько- прокурорська, або зеленодепутатська!
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16.10.2024 17:35 Ответить
******** така в корда снаряга, на кожному так на 100к+ нахер вона в тилу я хз. а зелені плачуть що бійців на нуль послати немає... жах
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16.10.2024 17:35 Ответить
В них і автівки непогані, та новенькі, не те що в воїнів на фронті!
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16.10.2024 17:36 Ответить
По Києве таких машин повно. Праворульки. На незрозумілих номерах. Чьоткі пацанчики за кермом
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16.10.2024 17:35 Ответить
Закопайте живцем цих двух кнурів. Вони живими нікому не потрібні.
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16.10.2024 17:38 Ответить
Такі справи неможливо робити без допомоги від влади.
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16.10.2024 17:38 Ответить
чиновники зробили їм такий дозвіл..РОзстріляти їх на місці..Донатити ніхто вже не хоче через цих піторів казенних..До цього часу все безконтрольно.... Чи потрібні таки курви Україні в тих службах, які роблять дозволи без перевірок ??? Ні... гроші вони разом ділять..А скільки ще нам не відомо?? до хріна...як оце МСЕКівських падлюк ловлять та інших мілліонерів ...
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16.10.2024 17:43 Ответить
Знову Сміла гремить на всю країну. То бандюк військового побʼє і зачмирить, то гуманітарку розпродають. Це мабудь Черкаси так погано впливають.
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16.10.2024 17:44 Ответить
А кота навіщо зафлурили ? Теж фігурант?
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16.10.2024 17:46 Ответить
кіт свідок, фігурант справи
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16.10.2024 17:52 Ответить
Який же він свідок? він співучасник злочину, все відбувалось з його мовчазної згоди...
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16.10.2024 19:32 Ответить
То кішка, а не кіт. Тільки кішки мають трьохмасний окрас. Генетіка.
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17.10.2024 02:12 Ответить
за заблюреного кота, як і усіх ключових Акторів шоу - окрема подяка силовикам-медійникам, сподіваюсь його не заарештували.. може потренуються "на котах" і таки візьмуться за дрібних злодіїв на Банковій у яких усе Велике, хабарі, відкати, зрада, мародерство..... та, схоже, не в країні мрії Зєлєнскага..
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16.10.2024 17:55 Ответить
Не першии раз авто не доходять на передову
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16.10.2024 18:02 Ответить
Таке не знають хіба що дурні. Авто, призначені, привезені для Армії до ЗСУ не доходять. Вони продаються - перепродуються-обмінюються - даруються і в результаті осідають в гаражах (або грішми в кишенях) командирів, ментів, сбу - шників, ППО-шників, МЧС-ників, начальничків різних калібрів ... і їх рідних, близьких, діточок, зятів, племінників, ******. Ви цього не знали???
І що, не звернули увагу на численні повідомлення, як якісь найманці "палять" автівки, призначені для ЗСУ на замовлення фсб ? Ніяким фсб там і не смердить. Самі ці срані начальники, бандити, командири і їхні блюдолизи і палять: або щоб кінці у воду, або не поділили, або просто із зависті.
Ця влада гнила і продажна від голови до п"яток. Єдина надія на нашу Армію. Але і ту добивають і здають.
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16.10.2024 18:30 Ответить
На чем же ездят военные, на телегах? ?
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16.10.2024 21:20 Ответить
А как их "хлопнул"? Задал тот который разведчика побил и унизил? Если так то авторитет стукачом оказался блатные по "понятиям" должны наказать.
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16.10.2024 19:54 Ответить
Тут без прокуроров-инвалидов не обошлось... Полюбому кто то крышевал.
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16.10.2024 20:14 Ответить
Свиньи. Сейчас последний шанс Украины изжить это ненасытное тупое хохлятство этих малороссов которые только и думают что жрать и набивать свою хату с краю краденным.
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16.10.2024 20:27 Ответить
ще б Умань потрясти..
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16.10.2024 20:33 Ответить
И шо теперь, по три года условно? Когда уже до властей дойдёт, что пришло время за саботаж вешать? На площадях, с показом по тв
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16.10.2024 21:18 Ответить
а Зоя Вовк заміжня?
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16.10.2024 22:11 Ответить
 
 