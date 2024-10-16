На Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які продали майже 200 авто, призначених для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Смілі на Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які продали понад 190 гуманітарних автомобілів, призначених для ЗСУ на суму 31,5 млн грн.

Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначаєтся, що двоє чоловіків налагодили схему завезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги. Замість того, щоб безоплатно передати автомобілі ЗСУ, чоловіки продавали їх цивільним особам за готівку.

Фігуранти продали понад 190 автомобілів на загальну суму близько 31,5 мільйонів гривень.

Чоловіків затримали у Смілі під час отримання ними 15 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків.

Слідчі повідомили їм про підозру. Чоловікам загрожує до семи років ув'язнення.

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