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На Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які продали майже 200 авто, призначених для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Смілі на Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які продали понад 190 гуманітарних автомобілів, призначених для ЗСУ на суму 31,5 млн грн. 

Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначаєтся, що двоє чоловіків налагодили схему завезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги. Замість того, щоб безоплатно передати автомобілі ЗСУ, чоловіки продавали їх цивільним особам за готівку. 

На Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які продали майже 200 авто, призначених для ЗСУ

На Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які продали майже 200 авто, призначених для ЗСУ

Фігуранти продали понад 190 автомобілів на загальну суму близько 31,5 мільйонів гривень.

Чоловіків затримали у Смілі під час  отримання ними 15 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків.

На Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які продали майже 200 авто, призначених для ЗСУ

На Черкащині правоохоронці затримали двох чоловіків, які продали майже 200 авто, призначених для ЗСУ

Слідчі повідомили їм про підозру. Чоловікам загрожує до семи років ув'язнення.

Дивіться також: Продавали військовим неіснуючі авто - на Харківщині судитимуть двох шахраїв. ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (6227) ЗСУ (7653) Чернігівська область (933)


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Топ коментарі
+11
Віддайте цих нелюдів військовим.
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16.10.2024 17:27
+10
Та це й так зрозуміло, що криша у них або мусорсько- прокурорська, або зеленодепутатська!
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16.10.2024 17:35
+8
Хм, і хто ж ці ''чоловіки''? Замовчують. Отже мають якусь дотичність до зеленої влади.
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16.10.2024 17:30
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Віддайте цих нелюдів військовим.
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16.10.2024 17:27 Відповісти
***** вони такі потрібні, гнида така там буде пижжена а не воювати
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16.10.2024 17:45 Відповісти
або волонтерам,які забезпечують ЗСУ можливими і неможливими способами
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16.10.2024 17:57 Відповісти
Прям нелюді. Це звичайні шахраї. Вони ж купували автівки за свої кошти, але уникали належного оподаткування.
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17.10.2024 13:49 Відповісти
Повісити
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16.10.2024 17:28 Відповісти
Хм, і хто ж ці ''чоловіки''? Замовчують. Отже мають якусь дотичність до зеленої влади.
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16.10.2024 17:30 Відповісти
Та це й так зрозуміло, що криша у них або мусорсько- прокурорська, або зеленодепутатська!
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16.10.2024 17:35 Відповісти
******** така в корда снаряга, на кожному так на 100к+ нахер вона в тилу я хз. а зелені плачуть що бійців на нуль послати немає... жах
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16.10.2024 17:35 Відповісти
В них і автівки непогані, та новенькі, не те що в воїнів на фронті!
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16.10.2024 17:36 Відповісти
По Києве таких машин повно. Праворульки. На незрозумілих номерах. Чьоткі пацанчики за кермом
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16.10.2024 17:35 Відповісти
Закопайте живцем цих двух кнурів. Вони живими нікому не потрібні.
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16.10.2024 17:38 Відповісти
Такі справи неможливо робити без допомоги від влади.
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16.10.2024 17:38 Відповісти
чиновники зробили їм такий дозвіл..РОзстріляти їх на місці..Донатити ніхто вже не хоче через цих піторів казенних..До цього часу все безконтрольно.... Чи потрібні таки курви Україні в тих службах, які роблять дозволи без перевірок ??? Ні... гроші вони разом ділять..А скільки ще нам не відомо?? до хріна...як оце МСЕКівських падлюк ловлять та інших мілліонерів ...
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16.10.2024 17:43 Відповісти
Знову Сміла гремить на всю країну. То бандюк військового побʼє і зачмирить, то гуманітарку розпродають. Це мабудь Черкаси так погано впливають.
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16.10.2024 17:44 Відповісти
А кота навіщо зафлурили ? Теж фігурант?
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16.10.2024 17:46 Відповісти
кіт свідок, фігурант справи
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16.10.2024 17:52 Відповісти
Який же він свідок? він співучасник злочину, все відбувалось з його мовчазної згоди...
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16.10.2024 19:32 Відповісти
То кішка, а не кіт. Тільки кішки мають трьохмасний окрас. Генетіка.
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17.10.2024 02:12 Відповісти
за заблюреного кота, як і усіх ключових Акторів шоу - окрема подяка силовикам-медійникам, сподіваюсь його не заарештували.. може потренуються "на котах" і таки візьмуться за дрібних злодіїв на Банковій у яких усе Велике, хабарі, відкати, зрада, мародерство..... та, схоже, не в країні мрії Зєлєнскага..
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16.10.2024 17:55 Відповісти
Не першии раз авто не доходять на передову
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16.10.2024 18:02 Відповісти
Таке не знають хіба що дурні. Авто, призначені, привезені для Армії до ЗСУ не доходять. Вони продаються - перепродуються-обмінюються - даруються і в результаті осідають в гаражах (або грішми в кишенях) командирів, ментів, сбу - шників, ППО-шників, МЧС-ників, начальничків різних калібрів ... і їх рідних, близьких, діточок, зятів, племінників, ******. Ви цього не знали???
І що, не звернули увагу на численні повідомлення, як якісь найманці "палять" автівки, призначені для ЗСУ на замовлення фсб ? Ніяким фсб там і не смердить. Самі ці срані начальники, бандити, командири і їхні блюдолизи і палять: або щоб кінці у воду, або не поділили, або просто із зависті.
Ця влада гнила і продажна від голови до п"яток. Єдина надія на нашу Армію. Але і ту добивають і здають.
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16.10.2024 18:30 Відповісти
На чем же ездят военные, на телегах? ?
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16.10.2024 21:20 Відповісти
А как их "хлопнул"? Задал тот который разведчика побил и унизил? Если так то авторитет стукачом оказался блатные по "понятиям" должны наказать.
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16.10.2024 19:54 Відповісти
Тут без прокуроров-инвалидов не обошлось... Полюбому кто то крышевал.
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16.10.2024 20:14 Відповісти
Свиньи. Сейчас последний шанс Украины изжить это ненасытное тупое хохлятство этих малороссов которые только и думают что жрать и набивать свою хату с краю краденным.
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16.10.2024 20:27 Відповісти
ще б Умань потрясти..
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16.10.2024 20:33 Відповісти
И шо теперь, по три года условно? Когда уже до властей дойдёт, что пришло время за саботаж вешать? На площадях, с показом по тв
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16.10.2024 21:18 Відповісти
а Зоя Вовк заміжня?
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16.10.2024 22:11 Відповісти
 
 