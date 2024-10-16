Россияне атаковали из БПЛА Змиевку и ударили по жилой застройке в Белозерке: Три человека пострадали. ФОТО

Сегодня, 16 октября, российские войска обстреливали Змиевку и Белозерку в Херсонской области, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Атака на Змиевку

Как сообщается, в Змиевке оккупационные войска атаковали с БПЛА женщину. Из-за сброса взрывчатки с дрона 56-летняя местная жительница, которая находилась на улице. Она получила взрывную травму, контузию и ранение ноги. Пострадавшей оказали медпомощь на месте.

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Обстрел Белозерки

Примерно в 17:00 российские войска обстреляли Белозерку. Вражеские удары пришлись по жилой застройке. Из-за обстрелов пострадали две женщины. 59-летнюю женщину госпитализировали с взрывной травмой, контузией, ранением ноги. Женщине 60 лет медпомощь оказали на месте. Она получила взрывную травму, контузию и ушиб головы.