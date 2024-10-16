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Росіяни атакували з БпЛА Зміївку і вдарили по житловій забудові в Білозерці: Три людини постраждали. ФОТО

Сьогодні, 16 жовтня, російські війська обстрілювали Зміївку та Білозерку в Херсонській області, є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Атака на Зміївку

Як повідомляється, у Зміївці окупаційні війська атакували з БпЛА жінку. Через скидання вибухівки з дрона 56-річна місцева жителька, яка перебувала на вулиці, дістала вибухову травму, контузію і поранення ноги. Потерпілій надали меддопомогу на місці.

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Обстріл Білозерки

Приблизно о 17:00 російські війська вкрили вогнем Білозерку. Ворожі удари прийшлися по житловій забудові. Через обстріли постраждали двоє жінок. 59-річну жінку шпиталізували з вибуховою травмою, контузію, пораненням ноги. Жінці 60 років меддопомогу надали на міці. Вона дістала вибухову травму, контузію та забій голови.

Обстріл Білозерки 16 жовтня

Автор: 

обстріл (29063) Херсонська область (5866)


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