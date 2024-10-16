Хлопець підірвався на російській вибухівці на Херсонщині

У селі Садок Борозенської громади на Херсонщині на російські вибухівці підірвався місцевий житель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Через детонацію 20-річний хлопець дістав вибухову травму, поранення обличчя та тулуба", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що швидка доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що двоє чоловіків намагалися розібрати боєприпас на Харківщині: той вибухнув.