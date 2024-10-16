Парень подорвался на российской взрывчатке на Херсонщине

В селе Садок Борозенской громады на Херсонщине на российской взрывчатке подорвался местный житель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

"Из-за детонации 20-летний парень получил взрывную травму, ранения лица и туловища", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что скорая доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двое мужчин пытались разобрать боеприпас на Харьковщине: тот взорвался.