Сутки на Херсонщине: враг обстрелял 20 населенных пунктов, утром атаковал с дрона Днепровский район Херсона, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Тягинка, Михайловка, Станислав, Софиевка, Берислав, Новокаиры, Камышаны, Велетенское, Гавриловка, Белозерка, Осокоровка, Красный Маяк, Шляховое, Бургунка, Садовое, Антоновка, Приднепровское, Инженерное, Змиевка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности - повреждены 5 многоэтажек и 10 частных домов. Также оккупанты повредили станцию техобслуживания и частные автомобили. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Армия РФ из артиллерии ударила по Белозерке. В результате вражеской атаки получили ранения две женщины в возрасте 59 и 60 лет. У них диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения. В поселке повреждены четыре частных дома и автомобиль.

После полуночи российские военные били из артиллерии по микрорайонам "Шуменский" и "Северный". Повреждены многоэтажный и частный дома, автостанция и автомобиль. В своей квартире получила ранения 69-летняя женщина, ее доставили в больницу с множественными осколочными ранениями плеча и брюшной полости.

Утром россияне атаковали с дрона Днепровский район Херсона, сообщили в Херсонской ОВА.

Из-за сброса взрывчатки с БПЛА 42-летний мужчина получил взрывную травму, ранения руки и ноги. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

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