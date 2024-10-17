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Сутки на Херсонщине: враг обстрелял 20 населенных пунктов, утром атаковал с дрона Днепровский район Херсона, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Тягинка, Михайловка, Станислав, Софиевка, Берислав, Новокаиры, Камышаны, Велетенское, Гавриловка, Белозерка, Осокоровка, Красный Маяк, Шляховое, Бургунка, Садовое, Антоновка, Приднепровское, Инженерное, Змиевка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности - повреждены 5 многоэтажек и 10 частных домов. Также оккупанты повредили станцию техобслуживания и частные автомобили. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини

Армия РФ из артиллерии ударила по Белозерке. В результате вражеской атаки получили ранения две женщины в возрасте 59 и 60 лет. У них диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения. В поселке повреждены четыре частных дома и автомобиль.

После полуночи российские военные били из артиллерии по микрорайонам "Шуменский" и "Северный". Повреждены многоэтажный и частный дома, автостанция и автомобиль. В своей квартире получила ранения 69-летняя женщина, ее доставили в больницу с множественными осколочными ранениями плеча и брюшной полости.

Утром россияне атаковали с дрона Днепровский район Херсона, сообщили в Херсонской ОВА.

Из-за сброса взрывчатки с БПЛА 42-летний мужчина получил взрывную травму, ранения руки и ноги. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

Смотрите: Россияне атаковали из БПЛА Змиевку и ударили по жилой застройке в Белозерке: Три человека пострадали. ФОТО


Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини

Автор: 

обстрел (27731) Херсонская область (4875)


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Ті, хто віддавав наказ і стріляв, потім питатимуть, чого в їхніх дітей рак.
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17.10.2024 10:50 Ответить
 
 