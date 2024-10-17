Доба на Херсонщині: ворог обстріляв 20 населених пунктів, зранку атакував з дрона Дніпровський район Херсону, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Тягинка, Михайлівка, Станіслав, Софіївка, Берислав, Новокаїри, Комишани, Велетенське, Гаврилівка, Білозерка, Осокорівка, Червоний маяк, Шляхове, Бургунка, Садове, Антонівка, Придніпровське, Інженерне, Зміївка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили станцію техобслуговування та приватні автомобілі. Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Армія РФ з артилерії вдарила по Білозерці. В результаті ворожої атаки зазнали поранення двоє жінок віком 59 та 60 років. У них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії та уламкові поранення. У селищі пошкоджено чотири приватні будинки та автомобіль.

Після опівночі російські військові били з артилерії по мікрорайонах "Шуменський" та "Північний". Пошкоджено багатоповерховий та приватний будинки, автостанцію та автомобіль. У власній квартирі дістала поранення 69-річна жінка, її доправили до лікарні з множинними уламковими пораненнями плеча та черевної порожнини.

Зранку росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона, повідомили у Херсонській ОВА

Через скидання вибухівки з БпЛА 42-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення руки та ноги. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

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