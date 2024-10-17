Сутки на Донетчине: россияне ударили дроном, артиллерией и бомбами по 6 населенным пунктам. ФОТОРЕПОРТАЖ
Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области, повреждено 29 гражданских объектов, включая 25 жилых домов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой области Вадим Филашкин
Покровский район
В Курахово повреждены многоэтажки и частные дома; в Горняке разрушены 2 дома; в Кураховке ранен человек.
По Покровску россияне ударили авиабомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК и артиллерией - ранили гражданское лицо, повредили 17 частных домов и газопровод, сообщили в полиции области.
Краматорский район
▪️Николевку оккупанты атаковали дроном и артиллерией - есть раненый, поврежден частный дом, социальный объект и два авто.
▪️В Романовке повреждены 4 частных дома.
Бахмутский район
В Северске повреждены 2 дома. В Часовом Яре в результате артудара травмирован человек, поврежден частный дом.
Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 222 человека, в том числе 19 детей.
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