Доба на Донеччині: росіяни вдарили дроном, артилерією та бомбами по 6 населених пунктах. ФОТОрепортаж

Окупанти минулої доби обстріляли 6 населених пунктів Донецької області.Пошкоджено 29 цивільних об'єктів, включаючи 25 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької області Вадим Філашкін

Покровський район

У Кураховому пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки; у Гірнику зруйновано 2 будинки; у Курахівці поранено людину.

По Покровську росіяни вдарили авіабомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК та артилерією – поранили цивільну особу, пошкодили 17 приватних будинків і газопровід, повідомили у поліції області.

Краматорський район

▪️Миколаївку окупанти атакували дроном і артилерією – є поранений, пошкоджено приватний будинок, соціальний об’єкт і два авто.

▪️У Романівці пошкоджено 4 приватні будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовому Яру внаслідок артудару травмовано людину, пошкоджено приватну оселю.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 222 людини, у тому числі 19 дітей.

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