Доба на Донеччині: росіяни вдарили дроном, артилерією та бомбами по 6 населених пунктах. ФОТОрепортаж
Окупанти минулої доби обстріляли 6 населених пунктів Донецької області.Пошкоджено 29 цивільних об'єктів, включаючи 25 житлових будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької області Вадим Філашкін
Покровський район
У Кураховому пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки; у Гірнику зруйновано 2 будинки; у Курахівці поранено людину.
По Покровську росіяни вдарили авіабомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК та артилерією – поранили цивільну особу, пошкодили 17 приватних будинків і газопровід, повідомили у поліції області.
Краматорський район
▪️Миколаївку окупанти атакували дроном і артилерією – є поранений, пошкоджено приватний будинок, соціальний об’єкт і два авто.
▪️У Романівці пошкоджено 4 приватні будинки.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовому Яру внаслідок артудару травмовано людину, пошкоджено приватну оселю.
Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 222 людини, у тому числі 19 дітей.
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