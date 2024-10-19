Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 19 октября 2024 года войска РФ осуществили ракетную атаку по Одессе.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Куда попал враг?

По его словам, на этот раз россияне попали в частный сектор нашего областного центра, где большое количество жилых домов.

"В результате атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом. Пожар оперативно ликвидировали наши пожарные. Также повреждено более десяти частных домов.

Предварительно - люди не пострадали. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления РФ против гражданского населения Одесской области", - говорится в сообщении.

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