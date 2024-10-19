РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11866 посетителей онлайн
Новости Фото
7 729 4

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 19 октября 2024 года войска РФ осуществили ракетную атаку по Одессе.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Куда попал враг?

По его словам, на этот раз россияне попали в частный сектор нашего областного центра, где большое количество жилых домов.

"В результате атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом. Пожар оперативно ликвидировали наши пожарные. Также повреждено более десяти частных домов.
Предварительно - люди не пострадали. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления РФ против гражданского населения Одесской области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захватчики ударили по Одессе, повреждена жилая застройка

наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі
наслідки удару по Одесі

Как сообщалось, 14 октября войска РФ атаковали портовую инфраструктуру Одесской области: 1 человек погиб, 8 пострадали. Повреждены суда "OPTIMA" и "NS Moon

Автор: 

обстрел (27784) Одесса (7919) ракеты (3609)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******. Всё вернется...
показать весь комментарий
19.10.2024 11:01 Ответить
Моцковитские уроды не способны понять простую вещь:

дронами войны не выигрываются.

Эти тупые злые твари за 3 года войны не смогли докарабкаться даже до административной границы Донецкой области.
показать весь комментарий
20.10.2024 00:28 Ответить
Зеленський , як там потужний План Перемоги та Курський наступ?
показать весь комментарий
19.10.2024 11:14 Ответить
Зеленський не читає нічого в інтернеті. Він читає тільки татарова, єрмака і арахамію. Якби вони читали щось в інтернеті, можна було б запитати: А де це мля наша така потужна ракета-дрон "паляниця". Нема? То всього навсього був найоб?
показать весь комментарий
19.10.2024 15:37 Ответить
 
 