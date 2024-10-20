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Сырский вручил награды десантникам за участие в боевых действиях на Курщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вручил награды, в том числе и более 60 государственных, военнослужащим бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины за участие в боевых действиях на Курском направлении.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он также поблагодарил воинов за высокую мотивацию, эффективную боевую работу и стойкость в деле одержания победы для нашей страны.

Отметил профессионализм и упорство наших солдат, сержантов и офицеров на поле боя.

Благодаря переносу боевых действий на территорию врага были предотвращены его наступательные действия с севера, оттянуты на Курщину сильнейшие его подразделения, существенно пополнен обменный фонд, сохранены тысячи жизней гражданских лиц в приграничных районах Украины", - отметил главнокомандующий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сырский посетил командные пункты бригад, действующих на Сумщине и Курщине: Одобрил ряд решений, ситуация под нашим контролем. ФОТО

Сирський нагороджує десантників
Сирський нагороджує десантників
Сирський нагороджує десантників

Автор: 

награда (1817) Александр Сырский (620) Курск (1145)


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Топ комментарии
+10
Титани.
Слава Україні!
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20.10.2024 15:18 Ответить
+8
Курський рейд-це 300 км фронту додатково,ніби резерви бездонні.
За серпрень-вересень 2024 ворог захопив у 5,5 рази більше території,аніж в 2023.
Донбас чого уникає,що важливіше для країни?
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20.10.2024 15:24 Ответить
+3
Зараз тобі гной гноєвіч розкаже який монгол вєлікій палкаводєц і статег ,не те що був Ющенко))
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20.10.2024 15:32 Ответить
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Титани.
Слава Україні!
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20.10.2024 15:18 Ответить
Титани яких нагороджує монгольський тИтанік.
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20.10.2024 15:21 Ответить
Хіба Залужний нагороджував ківу? Іди лікуйся шашличник.
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20.10.2024 15:30 Ответить
А до чого тут кацап, тупа ти нелоховська скотина? Ти переживаєш хто нагороджував в козлостані якихось ків, я не за те ,що наших воїнів нагороджує якесь непорозуміння яке все просрало?
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20.10.2024 16:07 Ответить
Курський рейд-це 300 км фронту додатково,ніби резерви бездонні.
За серпрень-вересень 2024 ворог захопив у 5,5 рази більше території,аніж в 2023.
Донбас чого уникає,що важливіше для країни?
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20.10.2024 15:24 Ответить
Зараз тобі гной гноєвіч розкаже який монгол вєлікій палкаводєц і статег ,не те що був Ющенко))
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20.10.2024 15:32 Ответить
Донобас- територія РФ, звикай до цього. Втрачене вже не відвоювати. Молися щоб якнайменше втратили. В 2019 нарід взагалі проголосував за зійтись посередині, як Вовік обіцяв.
Скажу прямо- кордонів 1991 не буде. Як і кордонів 2019.
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20.10.2024 15:50 Ответить
Ти не прих.уїло чмо кацапське?
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20.10.2024 15:52 Ответить
Я з ЗСУ, з тих, дякуючи кому, твої дружина з донькою ще не смокчуть прутні чеченців і бурятів. Заткни писок і не відсвічуй.
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20.10.2024 15:56 Ответить
не надо мэнэ дурить я ще не пьяный , ты кацапский бот
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20.10.2024 15:58 Ответить
Люблю оптимізм ухилянтів-глядачів єдиного телемарафону.
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20.10.2024 18:33 Ответить
Бачу ти, чмо кацапське, "з ЗСУ" не заспокоїшся. Цікаво як одразу почав про смоктання пісюнів - улюблена кацапсиною тема...
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20.10.2024 16:11 Ответить
Ну, військомат поруч. Сходи, оптиміст ти наш.
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20.10.2024 18:32 Ответить
І я знаю що кажу. З першого дня війни пішов.Бачив все і все аналізував. Скажу та, в 2019 думати треба було.А зараз уже пізно.
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20.10.2024 15:53 Ответить
Никогда не говори никогда, воин. Хотя судя по твоим паническим постам какой ты воин?
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20.10.2024 16:05 Ответить
Звичайний. Просто не дивлюся єдиного телемарафону, натомість власними очима бачу що відбувається на фронті.
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20.10.2024 18:35 Ответить
Ну если Донбасс и Крым все равно будет за рабссеей, то за что воюешь? Надо переговоры и все путлеру отдать. И домой. Помыться, наестся и выспаться наконец-то. Вполне человеческие желания.
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20.10.2024 18:45 Ответить
Донбас та Крим- дрібниці. Плани Кремля досягають до відновлення Берлінської стіни.
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20.10.2024 19:45 Ответить
Плюс- військовослужбовці та їх сім'ї, родичі, співчуваючі, будуть вирізані. Я особисто допитував ідейного ;антіфашіста;, там Геббельс нервово курить.
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20.10.2024 19:51 Ответить
Берлинская стена... Пенс, закройся уже. О ней уже давно забыто, горбачовец. Я же говорю что ты не воин, а сопля на носу у синицы в жаркий августовский день.
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20.10.2024 19:57 Ответить
Росіянине, тебе все видає. І навіть ненависть до Горбачава, котрий... Пагаді. ХАЧУ ШТО БИ ТИ ПОНЯЛ.
Горбачев сунул осиновый кол просто в гнилое сердце совка.
И если ты та страдаешь о временах ссср- вскрой вены. Совок сдох. Догоняй.
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20.10.2024 20:10 Ответить
Еще раз для дебила: забудь Берлинскую стену и Горбачова, Ок? Это главное событие в твоей жизни? Ностальгируй, пенс сововый. И поменяй свой ник, рашистик. Ты как и путлер переживаешь за развал совка, это я третий раз уже говрю, рашотроллик.
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20.10.2024 20:19 Ответить
Поганий з тебе троль. Іди краще попрацюй, на свого чеченського хазяїна. І дружині по писку дай, щоб старанніше чеченського хазяїна обслуговувала. Хазяїн якщо буде задоволений, не буде тебе на Курбан-байрам різати.
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20.10.2024 20:32 Ответить
Рашотроллик, заткни свой рот. Я иду спать, а ты пиши своему рашистскому куратору за премию про свой пост, ****** пррашистская.
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20.10.2024 21:02 Ответить
Спи, поки чеченський хазяїн роботу не знайшов для тебе.
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20.10.2024 21:09 Ответить
Тепер всім стало видно, що т.з. порохо"бандерівці" насправді махрові рашисти
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21.10.2024 13:22 Ответить
А Курщина ?
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20.10.2024 15:57 Ответить
Та буде,лише за зелених "точно кордонів 1991 не буде. Як і кордонів 2019.
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20.10.2024 16:20 Ответить
А Курщина ?
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20.10.2024 16:23 Ответить
Яка Курщина ,зайняли два сільських райони і п"ятитисячну Суджу і радіємо , а як "збережено тисячі життів цивільних громадян " ми всі бачимо в Сумській області ,де після початку курської авантюри набагато збільшилось обстрілів ,а тривоги перетворились на майже цілодобові ,це таку "зону безпеки " створили ?
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20.10.2024 17:39 Ответить
Та не чубіться хоч в цій темі. Хлопці - титани, отримали нагороди
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20.10.2024 15:38 Ответить
Зеленський може і справді імбецил, але куратори в нього хороші. Чув, проектом ;Буратіно; займаються кращі психологи, випускники МГУ.
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20.10.2024 15:45 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/10/20/7196619/ Глава ПА НАТО: Украине надо восстановить суверенитет до вступления в Альянс
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20.10.2024 16:00 Ответить
кацап ,ты с утра уху кушал
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20.10.2024 16:01 Ответить
В цьому пості, нажаль, він правий..
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20.10.2024 16:13 Ответить
оно это с кацапни притащило
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20.10.2024 16:17 Ответить
Та ні. У кацапів великий досвід в НЛП, використанню всілякої наркоти. Спецлабораторії. Так що хз, може й в нас таке застосовували. Бо неможе бути стільки бути ідіотів обрати клована, навіть оті 40-43% що за нього проголосували - й те забагато..
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21.10.2024 11:26 Ответить
Реально,правий по всіх пунктах,хоч це може не подобатись багатьом ура-коментистам.
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21.10.2024 10:25 Ответить
Книга A Small, Stubborn Town. Life, death and defiance in Ukraine - это мой город Вознесенск - маленький упрямый город
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20.10.2024 16:07 Ответить
это было 2-3 марта 2022 и гнали кацапню аж до Херсона
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20.10.2024 16:10 Ответить
так будет и с Донбассом , чтоб только границу не проскочить
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20.10.2024 16:13 Ответить
А як інші,хто поруч,на то?
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20.10.2024 16:26 Ответить
"але куратори в нього хороші".
Тому що в "куратори" беруть кращих з найкращих,а в економіку-що залишилось.
Так в рашці заведено ще з 1917,один козирь що хіба вартує.
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20.10.2024 19:02 Ответить
ЗСУ повинні плюнути на творожнікова. Тільки військова хунта врятує ситуацію.
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20.10.2024 16:14 Ответить
Ну хоть не под открытым небом, а в помещении...
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20.10.2024 16:26 Ответить
https://korrespondent.net/world/4724741-v-belarus-yz-ukrayny-zaletely-try-shakheda-sbyt-odyn-dron В Беларусь из Украины залетели три "шахеда": сбит один дрон
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20.10.2024 16:36 Ответить
 
 