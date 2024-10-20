Сырский вручил награды десантникам за участие в боевых действиях на Курщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вручил награды, в том числе и более 60 государственных, военнослужащим бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины за участие в боевых действиях на Курском направлении.
Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Он также поблагодарил воинов за высокую мотивацию, эффективную боевую работу и стойкость в деле одержания победы для нашей страны.
Отметил профессионализм и упорство наших солдат, сержантов и офицеров на поле боя.
Благодаря переносу боевых действий на территорию врага были предотвращены его наступательные действия с севера, оттянуты на Курщину сильнейшие его подразделения, существенно пополнен обменный фонд, сохранены тысячи жизней гражданских лиц в приграничных районах Украины", - отметил главнокомандующий.
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Слава Україні!
За серпрень-вересень 2024 ворог захопив у 5,5 рази більше території,аніж в 2023.
Донбас чого уникає,що важливіше для країни?
Скажу прямо- кордонів 1991 не буде. Як і кордонів 2019.
Горбачев сунул осиновый кол просто в гнилое сердце совка.
И если ты та страдаешь о временах ссср- вскрой вены. Совок сдох. Догоняй.
Тому що в "куратори" беруть кращих з найкращих,а в економіку-що залишилось.
Так в рашці заведено ще з 1917,один козирь що хіба вартує.