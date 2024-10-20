Сырский вручил награды десантникам за участие в боевых действиях на Курщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вручил награды, в том числе и более 60 государственных, военнослужащим бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины за участие в боевых действиях на Курском направлении.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он также поблагодарил воинов за высокую мотивацию, эффективную боевую работу и стойкость в деле одержания победы для нашей страны.

Отметил профессионализм и упорство наших солдат, сержантов и офицеров на поле боя.

Благодаря переносу боевых действий на территорию врага были предотвращены его наступательные действия с севера, оттянуты на Курщину сильнейшие его подразделения, существенно пополнен обменный фонд, сохранены тысячи жизней гражданских лиц в приграничных районах Украины", - отметил главнокомандующий.

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