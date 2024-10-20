Сирський вручив нагороди десантникам за участь в бойових діях на Курщині. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив нагороди, зокрема і понад 60 державних, військовослужбовцям бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України за участь в бойових діях на Курському напрямку.

Про це Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Він також подякував воїнам за високу мотивацію, ефективну бойову роботу та стійкість у справі здобуття перемоги для нашої країни.

Відзначив професійність та завзятість наших солдатів, сержантів і офіцерів на полі бою.

Завдяки перенесенню бойових дій на територію ворога були упереджені його наступальні дії з півночі, відтягнуті на Курщину найсильніші його підрозліли, суттєво поповнений обмінний фонд, збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах України", - зауважив головнокомандувач.

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