Сирський вручив нагороди десантникам за участь в бойових діях на Курщині. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив нагороди, зокрема і понад 60 державних, військовослужбовцям бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України за участь в бойових діях на Курському напрямку.
Про це Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Він також подякував воїнам за високу мотивацію, ефективну бойову роботу та стійкість у справі здобуття перемоги для нашої країни.
Відзначив професійність та завзятість наших солдатів, сержантів і офіцерів на полі бою.
Завдяки перенесенню бойових дій на територію ворога були упереджені його наступальні дії з півночі, відтягнуті на Курщину найсильніші його підрозліли, суттєво поповнений обмінний фонд, збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах України", - зауважив головнокомандувач.
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Слава Україні!
За серпрень-вересень 2024 ворог захопив у 5,5 рази більше території,аніж в 2023.
Донбас чого уникає,що важливіше для країни?
Скажу прямо- кордонів 1991 не буде. Як і кордонів 2019.
Горбачев сунул осиновый кол просто в гнилое сердце совка.
И если ты та страдаешь о временах ссср- вскрой вены. Совок сдох. Догоняй.
Тому що в "куратори" беруть кращих з найкращих,а в економіку-що залишилось.
Так в рашці заведено ще з 1917,один козирь що хіба вартує.