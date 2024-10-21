За неделю враг почти 90 раз обстрелял Черниговщину, били по критической инфраструктуре и жилым домам. ФОТО
В Черниговской области на прошлой неделе зафиксировано 89 обстрелов и 278 взрывов. Под вражеским огнем оказались 28 населенных пунктов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
"Россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры, уничтожили жилой дом и автомобиль", - говорится в сообщении.
Чаус отметил, что россияне все чаще наносят авиаудары. Только за прошедшую неделю 4 "шахеды" и 35 FPV-дронов.
"За прошедшие сутки россияне атаковали Новгород-Северщину. Оккупанты с дрона обстреляли дома людей - повреждены дома и хозяйственные постройки. К счастью, без жертв", - добавил Чаус.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль