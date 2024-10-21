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За неделю враг почти 90 раз обстрелял Черниговщину, били по критической инфраструктуре и жилым домам. ФОТО

В Черниговской области на прошлой неделе зафиксировано 89 обстрелов и 278 взрывов. Под вражеским огнем оказались 28 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

"Россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры, уничтожили жилой дом и автомобиль", - говорится в сообщении.

Чаус отметил, что россияне все чаще наносят авиаудары. Только за прошедшую неделю 4 "шахеды" и 35 FPV-дронов.

"За прошедшие сутки россияне атаковали Новгород-Северщину. Оккупанты с дрона обстреляли дома людей - повреждены дома и хозяйственные постройки. К счастью, без жертв", - добавил Чаус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по жилому кварталу Запорожье: Есть раненый (обновлено)

Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини

Автор: 

обстрел (27860) Черниговщина (1485)


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