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За тиждень ворог майже 90 разів обстріляв Чернігівщину, били по критичній інфраструктурі та житлових будинках. ФОТО

У Чернігівській області минулого тижня зафіксовано 89 обстрілів  та 278 вибухів. Під ворожим вогнем опинилися 28 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 

"Росіяни завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури, знищили житловий будинок та автівку", - йдеться в повідомленні.

Чаус зазначив, що росіяни дедалі частіше наносять авіаудари. Лише за минулий тиждень 4 "шахеди" та 35 FPV-дронів.

"Минулої доби росіяни атакували Новгород-Сіверщину. Окупанти з дрона обстріляли домівки людей - пошкоджені будинки та господарські споруди. На щастя, без жертв", - додав Чаус.

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Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини
Обстріли Чернігівщини

Автор: 

обстріл (29141) Чернігівщина (1584)


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