Сутки на Донетчине: трое раненых, более полусотни разрушений. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 20 октября, взрывы прогремели в 12 населенных пунктах Донецкой области: городах Краматорск, Курахово, Мирноград, Покровск, Северск, Славянск, Торецк, поселке Шевченко, селах Дачное, Ильинка, Новоселидовка, Новотроицкое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Волновахский район

В Богоявленке Угледарской громады разрушен дом.

Покровский район

Курахово россияне накрыли из артиллерии - ранили гражданское лицо, повредили частный дом.

Один человек травмирован в Ильинце и один - в Новоселидовке.

По Покровску Россия ударила ракетой из ЗРК "С-300" - повреждены три частных дома и магазин.

Три ракеты из ЗРК "С-300" враг выпустил на Шевченко - повредил магазин, 2 админздания.

В Дачном повреждены 5 домов, еще 3 - в Кураховке. В Новотроицком повреждены 3 админздания и дом.

В Мирнограде пострадали 8 многоквартирных домов и три гражданских авто.

Краматорский район

В Николаевке Константиновской громады поврежден дом.

На Краматорск оккупанты сбросили четыре бомбы "УМПБ Д-30 СН" - поврежден промышленный объект.

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В Славянске в результате попадания трех бомб "УМПБ Д-30 СН" разрушениям подверглись 10 частных домов.

Бахмутский район

В Северске авиабомбой разрушены 3 гаража. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и 3 промышленных здания.