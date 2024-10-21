Сутки на Донетчине: трое раненых, более полусотни разрушений. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 20 октября, взрывы прогремели в 12 населенных пунктах Донецкой области: городах Краматорск, Курахово, Мирноград, Покровск, Северск, Славянск, Торецк, поселке Шевченко, селах Дачное, Ильинка, Новоселидовка, Новотроицкое.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Волновахский район
В Богоявленке Угледарской громады разрушен дом.
Покровский район
Курахово россияне накрыли из артиллерии - ранили гражданское лицо, повредили частный дом.
Один человек травмирован в Ильинце и один - в Новоселидовке.
По Покровску Россия ударила ракетой из ЗРК "С-300" - повреждены три частных дома и магазин.
Три ракеты из ЗРК "С-300" враг выпустил на Шевченко - повредил магазин, 2 админздания.
В Дачном повреждены 5 домов, еще 3 - в Кураховке. В Новотроицком повреждены 3 админздания и дом.
В Мирнограде пострадали 8 многоквартирных домов и три гражданских авто.
Краматорский район
В Николаевке Константиновской громады поврежден дом.
На Краматорск оккупанты сбросили четыре бомбы "УМПБ Д-30 СН" - поврежден промышленный объект.
В Славянске в результате попадания трех бомб "УМПБ Д-30 СН" разрушениям подверглись 10 частных домов.
Бахмутский район
В Северске авиабомбой разрушены 3 гаража. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и 3 промышленных здания.
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