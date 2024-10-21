Доба на Донеччині: троє поранених, понад пів сотні руйнувань. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби, 20 жовтня, вибухи пролунали у 12 населених пунктах Донеччини: містах Краматорськ, Курахове, Мирноград, Покровськ, Сіверськ, Слов’янськ, Торецьк, селищі Шевченко, селах Дачне, Іллінка, Новоселидівка, Новотроїцьке.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район

У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано будинок.

Покровський район

Курахове росіяни накрили з артилерії – поранили цивільну особу, пошкодили приватну оселю.

Одну людину травмовано в Іллінці та одну - в Новоселидівці.

По Покровську Росія вдарила ракетою із ЗРК "С-300" - пошкоджено три приватних будинки й магазин.

Три ракети із ЗРК "С-300" ворог випустив на Шевченко – пошкодив магазин, 2 адмінбудівлі.

У Дачному пошкоджено 5 будинків, ще 3 - у Курахівці. У Новотроїцькому пошкоджено 3 адмінбудівлі і будинок.

У Мирнограді постраждали 8 багатоквартирних будинків і три цивільних авто.

Краматорський район

У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено будинок.

На Краматорськ окупанти скинули чотири бомби "УМПБ Д-30 СН" - пошкоджено промисловий об’єкт.

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У Слов’янську внаслідок влучання трьох бомб "УМПБ Д-30 СН" руйнувань зазнали 10 приватних будинків.

Бахмутський район

У Сіверську авіабомбою зруйновано 3 гаражі. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 промислові будівлі.