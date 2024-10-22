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Новости Фото Война
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Неразорвавшуюся крылатую ракету РФ обнаружили на Черниговщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Черниговщине обнаружили часть российской ракеты, которая не сдетонировала.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Боеприпас нашли после одной из российских атак, он находился на территории сельхозугодий.

"Оперативно сработали взрывотехники полиции Черниговщины. Авиационную крылатую ракету класса "воздух-поверхность" обезвредили путем подрыва", - говорится в сообщении.

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На Чернігівщини виявили нерозірвану крилату ракету
На Чернігівщини виявили нерозірвану крилату ракету
На Чернігівщини виявили нерозірвану крилату ракету

Автор: 

крылатые ракеты (889) Черниговщина (1485)


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На розборку...
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22.10.2024 14:35 Ответить
потикати мордою, отих озабочєних лєваків, в комплектуючі, з їх країн.
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22.10.2024 14:37 Ответить
Не розірвалася це дуже добре, навіщо це озвучувати, і демонструвати фото з нею, щоб кідари їх вдосконалили?
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22.10.2024 14:47 Ответить
А якщо б фото не було то кідари б не удосконалювали ракети ?
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22.10.2024 15:02 Ответить
Взад відправити її кацапам
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22.10.2024 14:48 Ответить
Ех, не вспіли дядьки з болгарками...
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22.10.2024 18:20 Ответить
Привязка к местности легко позволит установить пилота. Во первых это Черниговская область, вспаханное поле, и есть очертания местности. Мы не знаем это человеческий или технический фактор. В общем, если публиковать такие фотки то не так палевно.
Очень много лишней информации шлют фоки, а потом приходят повестки у меня знакомый возмущался зачем ступени в блиндаже. Их же говорит видно, по координатам и прилетело. Лестница же говорит есть
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23.10.2024 03:16 Ответить
 
 