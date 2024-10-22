Неразорвавшуюся крылатую ракету РФ обнаружили на Черниговщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Черниговщине обнаружили часть российской ракеты, которая не сдетонировала.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Боеприпас нашли после одной из российских атак, он находился на территории сельхозугодий.

"Оперативно сработали взрывотехники полиции Черниговщины. Авиационную крылатую ракету класса "воздух-поверхность" обезвредили путем подрыва", - говорится в сообщении.

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