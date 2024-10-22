Нерозірвану крилату ракету РФ виявили на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині виявили частину російської ракети, що не здетонувала.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Боєприпас знайшли після однієї із російських атак, він перебував на території сільгоспугідь.

"Оперативно спрацювали вибухотехніки поліції Чернігівщини. Авіаційну крилату ракету класу "повітря-поверхня" знешкодили шляхом підриву", - йдеться в повідомленні.

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