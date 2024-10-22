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Новини Фото Війна
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Нерозірвану крилату ракету РФ виявили на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині виявили частину російської ракети, що не здетонувала.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Боєприпас знайшли після однієї із російських атак, він перебував на території сільгоспугідь.

"Оперативно спрацювали вибухотехніки поліції Чернігівщини. Авіаційну крилату ракету класу "повітря-поверхня" знешкодили шляхом підриву", - йдеться в повідомленні.

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На Чернігівщини виявили нерозірвану крилату ракету
На Чернігівщини виявили нерозірвану крилату ракету
На Чернігівщини виявили нерозірвану крилату ракету

Автор: 

крилаті ракети (1081) Чернігівщина (1584)


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На розборку...
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22.10.2024 14:35 Відповісти
потикати мордою, отих озабочєних лєваків, в комплектуючі, з їх країн.
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22.10.2024 14:37 Відповісти
Не розірвалася це дуже добре, навіщо це озвучувати, і демонструвати фото з нею, щоб кідари їх вдосконалили?
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22.10.2024 14:47 Відповісти
А якщо б фото не було то кідари б не удосконалювали ракети ?
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22.10.2024 15:02 Відповісти
Взад відправити її кацапам
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22.10.2024 14:48 Відповісти
Ех, не вспіли дядьки з болгарками...
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22.10.2024 18:20 Відповісти
Привязка к местности легко позволит установить пилота. Во первых это Черниговская область, вспаханное поле, и есть очертания местности. Мы не знаем это человеческий или технический фактор. В общем, если публиковать такие фотки то не так палевно.
Очень много лишней информации шлют фоки, а потом приходят повестки у меня знакомый возмущался зачем ступени в блиндаже. Их же говорит видно, по координатам и прилетело. Лестница же говорит есть
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23.10.2024 03:16 Відповісти
 
 