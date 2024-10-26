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Россияне ударили КАБами по Константиновке на Донетчине, один человек погиб, еще три ранены. ФОТО

В субботу днем, 26 октября, российские захватчики сбросили на Константиновку Донецкой области две управляемые авиационные бомбы. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что россияне сбросили на город две ФАБ-250.

Раненым людям оказали необходимую медицинскую помощь.

Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці на Донеччині

Также в результате российского удара КАБами повреждены 10 домов, две многоэтажки, два админздания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, два газопровода и две линии электропередач.

Филашкин в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться.

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Автор: 

обстрел (27972) Константиновка (1807)


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а каби прилітають все ближче і ближче....тішить одне курська наша йпт його об асВальт..(
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26.10.2024 21:43 Ответить
Куди евакуюватися?
В чистий степ?
Якщо вже й у Києві загиблі сьогодні...
А на гундосу тищу можна жити роками та ні в чому собі не відмовляти
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26.10.2024 21:50 Ответить
 
 