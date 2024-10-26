Россияне ударили КАБами по Константиновке на Донетчине, один человек погиб, еще три ранены. ФОТО
В субботу днем, 26 октября, российские захватчики сбросили на Константиновку Донецкой области две управляемые авиационные бомбы. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще три человека получили ранения.
Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник рассказал, что россияне сбросили на город две ФАБ-250.
Раненым людям оказали необходимую медицинскую помощь.
Также в результате российского удара КАБами повреждены 10 домов, две многоэтажки, два админздания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, два газопровода и две линии электропередач.
Филашкин в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться.
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В чистий степ?
Якщо вже й у Києві загиблі сьогодні...
А на гундосу тищу можна жити роками та ні в чому собі не відмовляти