УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8214 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 153 3

Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці на Донеччині, одна людина загинула, ще три поранені. ФОТО

Вдень суботи, 26 жовтня, російські загарбники скинули на Костянтинівку Донецької області дві керовані авіаційні бомби. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще три людини дістали поранення.

Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів, що росіяни скинули на місто дві ФАБ-250.

Пораненим людям надали необхідну медичну допомогу.

Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці на Донеччині

Також внаслідок російського удару КАБами пошкоджено 10 будинків, дві  багатоповерхівки, дві адмінбудівлі, 9 нежитлових приміщень, 26 автомобілів, два газогони та дві лінії електропередач.

Філашкін вкотре закликав місцевих мешканців евакуюватися.

Дивіться також: Окупанти вдарили по пожежно-рятувальній частині в Костянтинівці. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29282) Костянтинівка (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а каби прилітають все ближче і ближче....тішить одне курська наша йпт його об асВальт..(
показати весь коментар
26.10.2024 21:43 Відповісти
Куди евакуюватися?
В чистий степ?
Якщо вже й у Києві загиблі сьогодні...
А на гундосу тищу можна жити роками та ні в чому собі не відмовляти
показати весь коментар
26.10.2024 21:50 Відповісти
 
 