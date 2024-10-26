Росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці на Донеччині, одна людина загинула, ще три поранені. ФОТО
Вдень суботи, 26 жовтня, російські загарбники скинули на Костянтинівку Донецької області дві керовані авіаційні бомби. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще три людини дістали поранення.
Про це повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Посадовець розповів, що росіяни скинули на місто дві ФАБ-250.
Пораненим людям надали необхідну медичну допомогу.
Також внаслідок російського удару КАБами пошкоджено 10 будинків, дві багатоповерхівки, дві адмінбудівлі, 9 нежитлових приміщень, 26 автомобілів, два газогони та дві лінії електропередач.
Філашкін вкотре закликав місцевих мешканців евакуюватися.
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В чистий степ?
Якщо вже й у Києві загиблі сьогодні...
А на гундосу тищу можна жити роками та ні в чому собі не відмовляти