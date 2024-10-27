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Захватчики на протяжении дня били по Днепропетровщине из артиллерии и атаковали дронами, повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж

В течение дня воскресенья, 27 октября, оккупанты обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии и атаковали беспилотниками.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"С утра не утихали обстрелы на Никопольщине. На населенные пункты агрессор сбрасывал боеприпасы с БПЛА, направлял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию", - рассказал чиновник.

Загарбники впродовж дня били по Дніпропетровщині з артилерії та атакували дронами

Загарбники впродовж дня били по Дніпропетровщині з артилерії та атакували дронами

По словам Лысака, больше всего от вражеских атак пострадал Никополь. В городе повреждены инфраструктура, предприятие, две пятиэтажки и восемь частных домов. Разрушены надворные и хозяйственные постройки, три гаража. Задета линия электропередач и газопровод.

Также были слышны взрывы и в Марганецкой, Покровской и Мировской громадах. Последствия атак выясняют специалисты.

Загарбники впродовж дня били по Дніпропетровщині з артилерії та атакували дронами

Загарбники впродовж дня били по Дніпропетровщині з артилерії та атакували дронами

Кроме этого, захватчики ударили беспилотником и по Зеленодольской громаде Криворожского района. На территории одного из предприятий зафиксированы повреждения.

Жертв и пострадавших в результате сегодняшних вражеских нет.

Загарбники впродовж дня били по Дніпропетровщині з артилерії та атакували дронами

Читайте: Российские оккупанты обстреляли Никопольщину: пострадали два человека. Нанесли 355 ударов по Запорожской области

Автор: 

обстрел (27982) Лысак Сергей (111) Днепропетровская область (4103)


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