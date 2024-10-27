Загарбники впродовж дня били по Дніпропетровщині з артилерії та атакували дронами, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Упродовж дня неділі, 27 жовтня, окупанти обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії та атакували безпілотниками.

Про це у соцмережі Facebook повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Від ранку не вщухали обстріли на Нікопольщині. На тамтешні населені пункти агресор скидав боєприпаси з БпЛА, скеровував дрони-камікадзе та важку артилерію", - розповів посадовець.

За словами Лисака, найбільше від ворожих атак потерпав Нікополь. У місті понівечені інфраструктура, підприємство, дві п'ятиповерхівки та вісім приватних будинків. Потрощені надвірні й господарські споруди, три гаражі. Зачепило лінію електропередач і газогін.

Також було чути вибухи й у Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Наслідки атак зʼясовують фахівці.

Крім цього, загарбники вдарили безпілотником і по Зеленодольській громаді Криворізького району. На території одного із підприємств зафіксовано пошкодження.

Жертв і постраждалих внаслідок сьогоднішніх ворожих немає.

