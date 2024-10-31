РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10038 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
3 477 11

Авиаудар РФ по многоэтажке в Харькове: количество погибших возросло до трех, 35 пострадавших. ФОТОрепортаж

Авіаудар по Харкову 31 жовтня

Количество погибших в результате российского обстрела многоэтажки в Харькове 30 октября возросло до трех человек.

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что спасатели деблокировали из-под завалов дома тела 15-летнего парня и мужчины.

Еще 35 человек пострадали в результате атаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харькове задержан агент РФ, которая "сливала" врагу данные расположения подразделений Сил обороны, - СБУ. ФОТО

Авіаудар по Харкову 31 жовтня
Авіаудар по Харкову 31 жовтня
Авіаудар по Харкову 31 жовтня
Авіаудар по Харкову 31 жовтня
Авіаудар по Харкову 31 жовтня

Ранее сообщалось, что на месте российского авиаудара по многоэтажке в Харькове под завалами нашли тело второй жертвы - 15-летнего юноши. Спасатели пытались деблокировать тело мальчика.

Автор: 

обстрел (29682) Харьков (7748) жертва (322)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Так, не допоможе. Але кількадесят трупів цивільних бабонарожатєльних свиносамок і їх личинок на вулицях рашистського міста, посеред руїн спальних районів, скорочують кількість ваньок, які підростуть і посунуть ордою на чергову війну проти України. Тому в масштабах родичів загиблих - це безглуздо. З точки зору стратегії - ефективне знищення потенційних ворогів. Кацапи - вони як депозит в банку: чим більше покладеш, тим щасливіше майбутнє
показать весь комментарий
31.10.2024 19:43 Ответить
+2
То коли буде помста за це?!
показать весь комментарий
31.10.2024 14:53 Ответить
+2
Це вже ескалація, чи ще ні, лицемірні "партнерчики" з Білого дому?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То коли буде помста за це?!
показать весь комментарий
31.10.2024 14:53 Ответить
то йди мсти, слабо? Батькам загиблих дітей уже помста не допоможе
показать весь комментарий
31.10.2024 15:24 Ответить
Так, не допоможе. Але кількадесят трупів цивільних бабонарожатєльних свиносамок і їх личинок на вулицях рашистського міста, посеред руїн спальних районів, скорочують кількість ваньок, які підростуть і посунуть ордою на чергову війну проти України. Тому в масштабах родичів загиблих - це безглуздо. З точки зору стратегії - ефективне знищення потенційних ворогів. Кацапи - вони як депозит в банку: чим більше покладеш, тим щасливіше майбутнє
показать весь комментарий
31.10.2024 19:43 Ответить
а сейчас выступит зеленский, будет "Видео про план"
показать весь комментарий
31.10.2024 17:52 Ответить
Як вона взагалі не склалася як доміношки...срана панелька
показать весь комментарий
31.10.2024 18:55 Ответить
Це вже ескалація, чи ще ні, лицемірні "партнерчики" з Білого дому?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:38 Ответить
Cподіваюсь, що той, хто наводить ракети на Україну, одного гарного дня впаде у садочку та інші хороші люди зроблять то, що ця тварина заслуговує ..
показать весь комментарий
31.10.2024 20:09 Ответить
Так Україні потрібні системи ППО тіж Петріоти чи Тамагавки? в рахунок знищеної Україною ЯЗ бувшого СРСР націлених на НАТО де все це? або немає або вже угроблено Зеленским вибачаюсь його генералами яких назначає Ермак. Може нам ще потрібні свої Грім -2 які теж було загроблено Зе. Та дайте йому вже Тамагавк в руки хай пограється та щей на виборах у США, бо воно - ж найвеличніший з правителів.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:12 Ответить
Читаю коменти та дивуюсь: за кого голосували усі ці люди? Чи прозріли? Думаю, що ні. Тепер вони нам розказують що треба робити (бомбардувати кацапів) та який бубочка поганий. А про голосування 2019-го нічичирк.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:57 Ответить
Забувся згадати: ще партнери наші дуже і дуже погані. А про хутіна - мімохідь.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:59 Ответить
 
 