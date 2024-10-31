Авиаудар РФ по многоэтажке в Харькове: количество погибших возросло до трех, 35 пострадавших. ФОТОрепортаж

Количество погибших в результате российского обстрела многоэтажки в Харькове 30 октября возросло до трех человек.

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что спасатели деблокировали из-под завалов дома тела 15-летнего парня и мужчины.

Еще 35 человек пострадали в результате атаки.

Ранее сообщалось, что на месте российского авиаудара по многоэтажке в Харькове под завалами нашли тело второй жертвы - 15-летнего юноши. Спасатели пытались деблокировать тело мальчика.