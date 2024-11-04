Ночью враг обстрелял жилые кварталы Херсона: разрушен дом, был пожар. ФОТО
Ночью 4 ноября 2024 года враг в очередной раз атаковал жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в одном из микрорайонов был разрушен жилой дом, на месте попадания возник пожар.
Спасателям пришлось несколько раз возвращаться к тушению из-за повторных атак со стороны оккупантов. Несмотря на все угрозы, пожар удалось потушить.
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