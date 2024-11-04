Ночью враг обстрелял жилые кварталы Херсона: разрушен дом, был пожар. ФОТО

Ночью 4 ноября 2024 года враг в очередной раз атаковал жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в одном из микрорайонов был разрушен жилой дом, на месте попадания возник пожар.

Спасателям пришлось несколько раз возвращаться к тушению из-за повторных атак со стороны оккупантов. Несмотря на все угрозы, пожар удалось потушить.



