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Ночью враг обстрелял жилые кварталы Херсона: разрушен дом, был пожар. ФОТО

Ночью 4 ноября 2024 года враг в очередной раз атаковал жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в одном из микрорайонов был разрушен жилой дом, на месте попадания возник пожар.

Спасателям пришлось несколько раз возвращаться к тушению из-за повторных атак со стороны оккупантов. Несмотря на все угрозы, пожар удалось потушить.

Горить будинок після обстрілу Херсона
Горить будинок після обстрілу Херсона

Автор: 

обстрел (28205) пожар (5983) Херсон (2918) ГСЧС (5051)


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