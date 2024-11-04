Вночі ворог обстріляв житлові квартали Херсону: зруйновано будинок, була пожежа. ФОТО

Вночі 4 листопада 2024 року ворог вкотре атакував житлові квартали Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в одному з мікрорайонів було зруйновано житловий будинок, на місці влучання виникла пожежа.

Рятувальникам довелось декілька разів повертатись до гасіння через повторні атаки з боку окупантів. Незважаючи на всі загрози, пожежу вдалось загасити.



