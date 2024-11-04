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Вночі ворог обстріляв житлові квартали Херсону: зруйновано будинок, була пожежа. ФОТО

Вночі 4 листопада 2024 року ворог вкотре атакував житлові квартали Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в одному з мікрорайонів було зруйновано житловий будинок, на місці влучання виникла пожежа.

Рятувальникам довелось декілька разів повертатись до гасіння через повторні атаки з боку окупантів. Незважаючи на всі загрози, пожежу вдалось загасити.

Горить будинок після обстрілу Херсона
Горить будинок після обстрілу Херсона

Автор: 

обстріл (29540) пожежа (4365) Херсон (3463) ДСНС (5192)


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