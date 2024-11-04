Вночі ворог обстріляв житлові квартали Херсону: зруйновано будинок, була пожежа. ФОТО
Вночі 4 листопада 2024 року ворог вкотре атакував житлові квартали Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, в одному з мікрорайонів було зруйновано житловий будинок, на місці влучання виникла пожежа.
Рятувальникам довелось декілька разів повертатись до гасіння через повторні атаки з боку окупантів. Незважаючи на всі загрози, пожежу вдалось загасити.
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