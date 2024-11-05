За минувшие сутки враг ударил по Харьковщине 11 КАБами, две женщины пострадали. ФОТО
Российские захватчики ночью ударили по двум районам Харькова, в течение суток под обстрелом оказалась Золочевская громада.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По данным МВД Украины, за минувшие сутки враг осуществил 4 захода тактической авиации по области, сбросил 11 КАБ (ФАБ), в том числе, минимум 3 - по Харькову.
В 0:30 враг нанес удар по Киевскому району Харькова. КАБ попал по открытой территории. Повреждены несколько частных жилых домов, без пострадавших. Через 10 минут КАБ попал в землю в лесополосе Шевченковского района. От взрывной волны в окружающих многоэтажных жилых домах выбило окна, в одном из домов частично поврежден фасад. Пострадали 30-летняя и 40-летняя женщины, у них острая реакция на стресс и порезы осколками стекла.
Около 4:34 российские захватчики ударили КАБом по селам Уды и Одноробовка Золочевской громады. Обстрел пришелся по открытой территории.
За минувшие сутки из-за взрыва неизвестного предмета пострадали два подростка 12 и 13 лет в селе Гусаровка.
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