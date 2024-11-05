За минулу добу ворог ударив по Харківщині 11 КАБами, дві жінки постраждали. ФОТО

Російські загарбники вночі вдарили по двох районах Харкова, протягом доби під обстрілом опинилася Золочівська громада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними МВС України, минулої доби ворог здійснив 4 заходи тактичної авіації по області, скинув 11 КАБ (ФАБ), в тому числі мінімум 3 по Харкову.

О 0:30 ворог завдав удару по Київському району Харкова. КАБ влучив по відкритій території. Пошкоджено декілька приватних житлових будинків, без постраждалих. Через 10 хвилин АБ влучив у землю у лісосмузі Шевченківського району. Від вибухової хвилі у навколишніх багатоповерхових житлових будинках повибивало вікна, в одному з будинків частково пошкоджено фасад. Постраждали 30-річна та 40-річна жінки, в них гостра реакція на стрес та порізи осколками скла.

Близько 4:34 російські загарбники вдарили КАБом по селах Уди та Одноробівка Золочівської громади. Обстріл прийшовся по відкритій території.

Минулої доби через вибух невідомого предмету постраждали два підлітки 12 та 13 років у селі Гусарівка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічний обстріл Харкова: КАБи влучили у лісосмугу та по відкритій території, є постраждалі



