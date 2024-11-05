Пятерых мужчин, заплативших переправщикам от 8 до 17 тыс. долл., задержали на берегу Тисы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники Мукачевского отряда задержали пятерых мужчин, которые пытались переплыть реку Тиса, чтобы нелегально попасть в Венгрию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Задержанными оказались жители Херсонщины, Киевщины и Волыни, которые признались в намерении незаконно пересечь границу. Однако в их первоначальных планах переплывать реку не было. Мужчины обратились к переправщикам, которые за вознаграждение пообещали провести их безопасными маршрутами через сушу или горы. Получив от каждого от 8 до 17 тысяч долларов, переправщики изменили условия и сообщили, что они будут переплывать Тису.

Неизвестный принес лодку и показал направление к реке. Однако за 300 метров до границы ловкачей задержали. При попытке убежать они выбросили лодку и пытались спрятаться в кустарниках.

Также читайте: За $2 тыс. на резиновой лодке в Молдову: На берегу Днестра задержаны двое мужчин, - Госпогранслужба. ФОТО

На задержанных составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы". Далее их действия оценит суд.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к организации этой попытки незаконного пересечения границы.