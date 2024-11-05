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Пятерых мужчин, заплативших переправщикам от 8 до 17 тыс. долл., задержали на берегу Тисы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники Мукачевского отряда задержали пятерых мужчин, которые пытались переплыть реку Тиса, чтобы нелегально попасть в Венгрию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Ухилянти затримані на березі Тиси

Задержанными оказались жители Херсонщины, Киевщины и Волыни, которые признались в намерении незаконно пересечь границу. Однако в их первоначальных планах переплывать реку не было. Мужчины обратились к переправщикам, которые за вознаграждение пообещали провести их безопасными маршрутами через сушу или горы. Получив от каждого от 8 до 17 тысяч долларов, переправщики изменили условия и сообщили, что они будут переплывать Тису.

Неизвестный принес лодку и показал направление к реке. Однако за 300 метров до границы ловкачей задержали. При попытке убежать они выбросили лодку и пытались спрятаться в кустарниках.

Ухилянти затримані на березі Тиси

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На задержанных составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы". Далее их действия оценит суд.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к организации этой попытки незаконного пересечения границы.

Автор: 

Госпогранслужба (6639) уклонисты (959) Закарпатская область (2617)


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Топ комментарии
+16
А куніцького не затримали. Тому що всі перед законом рівні, але банда узеленських рівніша за інших
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05.11.2024 23:23 Ответить
+12
то помічники депутата від Слуг Уроду Куні йшли за ним його речі передати ))
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05.11.2024 23:23 Ответить
+7
виборці зебілів
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05.11.2024 23:23 Ответить
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то помічники депутата від Слуг Уроду Куні йшли за ним його речі передати ))
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05.11.2024 23:23 Ответить
Хто передаст?
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05.11.2024 23:24 Ответить
передасти ))
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05.11.2024 23:26 Ответить
виборці зебілів
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05.11.2024 23:23 Ответить
по погоді вдягнулись )))
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05.11.2024 23:23 Ответить
Такса зростає. Дивимося і до Нового року буде 20-25К. А з січня ого го, Ох.
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05.11.2024 23:23 Ответить
ну так, військовий збір виріс до 5% + зеліну тисячу почали роздавати .. усі збагатіли ))
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05.11.2024 23:25 Ответить
А куніцького не затримали. Тому що всі перед законом рівні, але банда узеленських рівніша за інших
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05.11.2024 23:23 Ответить
да как же его затримати? Он же невозвращенец. Теперь в загранпоездки только с сопровождающим из СБУ, а СБУшнику сопровождающего с ГУР.
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06.11.2024 00:48 Ответить
А Куницький Тису і не форсував.
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06.11.2024 10:59 Ответить
не заблюреним треба морди блюрити - погранцям...
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05.11.2024 23:24 Ответить
З чого раптом,вовнянка? Щоби до них пацани твої не поїхали після того,як до мене доїдуть?
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05.11.2024 23:42 Ответить
мої пацани?
до тебе?
ти хто шоби на тебе звертати увагу?
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05.11.2024 23:47 Ответить
Ті "пацани",які,з твоїх слів,отримали від тебе 8 тон баксів і їдуть мене вбити. Вже другий тиждень їдуть... Дурненькою прикинулась,вовнянка? Провали в овечій пам'яті? Я так і знав.
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05.11.2024 23:55 Ответить
Невідомий мукачівський загонщик приніс човен і показав у бік тиси
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05.11.2024 23:39 Ответить
Виробник Барк знає що їх човни непоганої якості, але не знає, що насправді вони такі пасажиромісткі (в цій моделі зазвичай вдвох тісно) та так високо цінуються (їх ціна на первинному ринку усього декілька тисяч гривень). А тут ділки за десятки тисяч доларів продають.
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05.11.2024 23:49 Ответить
Сто баллов. Нет все двести баллов.
Вы только оцените эту красоту.
Что им по 204-1 КУоАПа пять штук выпишут. Погранцам показалось мало. За "пытались спрятаться в кустарниках Источник:
пришить злостное неповиновение. Это песня.
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06.11.2024 00:58 Ответить
Мне одно не понятно. Бендер в Румынию шел заряженным, даже блюдо серебряное нёс. Тут на 5 рыл один рюкзак. Они шо биткойны уже на Запад перевели? Или у всех платиновые "визы" в полиэтилен заклеины? Мужики прут на долго с пустыми руками. Эти руки золотые, или венгр на том берегу всем обеспечит?
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06.11.2024 01:03 Ответить
чим ближче кінець навігації, тим більше коштують квитки.
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06.11.2024 01:19 Ответить
вот лошары, хто же платит за невыполненную работу. нада на том берегу деньги отдавать.
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06.11.2024 02:50 Ответить
Так на молдавском направлении серьёзные ребята работают. Отдаёшь (безналом) 70% оговоренной суммы только в участке молдавской полиции. Кинешь с баблом - вернешся в Украину. Остальные деньги по получении документа беженца. Ну нет у нас ещё европейского сервиса.
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06.11.2024 06:41 Ответить
Бо вони реальні лошари, вони ж повірили у 2019 році у пацана від наріду на лісапеді і зелений рай в Україні?
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06.11.2024 07:41 Ответить
У кожного свій спосіб знаходити гроші на донати для ЗСУ.
І не тільки донати.
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06.11.2024 05:06 Ответить
Летом им в падлу было переплывать?
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06.11.2024 06:40 Ответить
Поясніть мені хтось. Вони заплатили по 17 тис доларів за оту резинову лодку на березі? А якщо свою лодку купити, то дешевше буде? А може це все марення сивої кобили?
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06.11.2024 07:28 Ответить
Куди ж ви 73% захисники зелено-маланської дупи? Ваш вибір кріпко сидить на троні, опираючись на вашу монобільшість, яку ви йому дали у Верховній Раді, то гайда на схід захищати і ту дупу і свій вибір, а то витрачають по 17 тисяч доларів США, щоб втопитися в Тисі. Краще ці гроші віддайте на дрони і РЕБ для наших захисників.
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06.11.2024 07:37 Ответить
якщо об'єднати всі гроші. які платять чоловіки, щоб втекти з країни, можна без особливої напруги вже зараз робити свої ракети та ще багато чого...
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06.11.2024 09:11 Ответить
За такі гроші можна найняти собі охорону і не паритись що за тобою ходять шкети . Взагалі за такі гроші так кидануди. Більше тільки держава може.
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06.11.2024 11:10 Ответить
Знову рішала-Іван усі відкати собі забрав.
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06.11.2024 11:19 Ответить
А цікаво, цих героїв відпускають, чи до ТЦК одразу?
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06.11.2024 11:49 Ответить
 
 