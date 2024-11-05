Пятерых мужчин, заплативших переправщикам от 8 до 17 тыс. долл., задержали на берегу Тисы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пограничники Мукачевского отряда задержали пятерых мужчин, которые пытались переплыть реку Тиса, чтобы нелегально попасть в Венгрию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Задержанными оказались жители Херсонщины, Киевщины и Волыни, которые признались в намерении незаконно пересечь границу. Однако в их первоначальных планах переплывать реку не было. Мужчины обратились к переправщикам, которые за вознаграждение пообещали провести их безопасными маршрутами через сушу или горы. Получив от каждого от 8 до 17 тысяч долларов, переправщики изменили условия и сообщили, что они будут переплывать Тису.
Неизвестный принес лодку и показал направление к реке. Однако за 300 метров до границы ловкачей задержали. При попытке убежать они выбросили лодку и пытались спрятаться в кустарниках.
На задержанных составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы". Далее их действия оценит суд.
Сейчас устанавливаются лица, причастные к организации этой попытки незаконного пересечения границы.
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до тебе?
ти хто шоби на тебе звертати увагу?
Вы только оцените эту красоту.
Что им по 204-1 КУоАПа пять штук выпишут. Погранцам показалось мало. За "пытались спрятаться в кустарниках Источник:
пришить злостное неповиновение. Это песня.
І не тільки донати.