Удар РФ по Кривому Рогу: количество раненых возросло до 14, из-под завалов деблокировали тело женщины. ФОТОрепортаж
Вследствие ракетного удара по Кривому Рогу погиб 1 человек, еще 14 ранены.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на месте попадания продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели разбирают завалы.
Предположительно, там могут находиться женщина и трое детей.
В 23:02 глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что из-под завалов деблокировали тело женщины.
Кроме того, из-за вражеского артобстрела в районном центре Никопольщины погибли два человека.
"Еще пятеро местных с ранениями. Из них двое в тяжелом состоянии. В городе повреждены медучреждение, кафе, магазины и машины", - добавили в ОВА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Frol Fedoroff
показать весь комментарий11.11.2024 17:25 Ответить Мне нравится 3
Дмитро Бичовий
показать весь комментарий11.11.2024 17:27 Ответить Мне нравится 0
Frol Fedoroff
показать весь комментарий11.11.2024 17:42 Ответить Мне нравится 3
Степан Лукашёв
показать весь комментарий11.11.2024 22:25 Ответить Мне нравится 0
Trevo Trow
показать весь комментарий11.11.2024 23:35 Ответить Мне нравится 0
✘
Raisa Lenfer
показать весь комментарий12.11.2024 05:39 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий11.11.2024 23:46 Ответить Мне нравится 2
Hanka Panyanka
показать весь комментарий11.11.2024 23:56 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль