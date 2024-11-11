Удар РФ по Кривому Рогу: количество раненых возросло до 14, из-под завалов деблокировали тело женщины. ФОТОрепортаж

Вследствие ракетного удара по Кривому Рогу погиб 1 человек, еще 14 ранены.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на месте попадания продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели разбирают завалы.

Предположительно, там могут находиться женщина и трое детей.

В 23:02 глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что из-под завалов деблокировали тело женщины.

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Кроме того, из-за вражеского артобстрела в районном центре Никопольщины погибли два человека.

"Еще пятеро местных с ранениями. Из них двое в тяжелом состоянии. В городе повреждены медучреждение, кафе, магазины и машины", - добавили в ОВА.





