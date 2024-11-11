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Удар РФ по Кривому Рогу: количество раненых возросло до 14, из-под завалов деблокировали тело женщины. ФОТОрепортаж

Вследствие ракетного удара по Кривому Рогу погиб 1 человек, еще 14 ранены.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на месте попадания продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели разбирают завалы.

Предположительно, там могут находиться женщина и трое детей.

Обстріл Кривого Рогу 11 листопада: зросла кількість постраждалих

В 23:02 глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что из-под завалов деблокировали тело женщины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Кривому Рогу: пожар ликвидирован, под завалами могут быть люди. ФОТО

Кроме того, из-за вражеского артобстрела в районном центре Никопольщины погибли два человека.

"Еще пятеро местных с ранениями. Из них двое в тяжелом состоянии. В городе повреждены медучреждение, кафе, магазины и машины", - добавили в ОВА.

Обстріл Нікопольщини 11 листопада
Обстріл Нікопольщини 11 листопада
Обстріл Нікопольщини 11 листопада

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27129)


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Треба відверто казати, що кров українців не тільки на руках ****** але і Буша, і Обами, і Меркель, І Саркозі. Сюди треба додати оціх Кравчуків, Кучм та Янучар, що своїми діями призвели до лиха в України.
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11.11.2024 17:25 Ответить
а ще згадати всіх тих хто за них голосував, працював на державній службі, служив у війську.....чого вже там, всі так всі
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11.11.2024 17:27 Ответить
ти здавав ЯЗ? Може торгував танками та літаками? Чи може голосив за Симоняку? Що за маячню ти намалював?
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11.11.2024 17:42 Ответить
Згадай ше Юду Іскаріота...
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11.11.2024 22:25 Ответить
Все почалося з яблука.
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11.11.2024 23:35 Ответить
Пан Oleg,я пам'ятаю,як вибирали кучму. В лікарнях зібрали паспорти і сказали не проголосуєте за кучму,будете звільнені з роботи.
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12.11.2024 05:39 Ответить
Кацапи- не люди.
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11.11.2024 23:46 Ответить
Якщо знайдуть когось живого це буде диво…, ще одна страшна трагедія… мати та діти…
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11.11.2024 23:56 Ответить
 
 