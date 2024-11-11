Удар РФ по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 14, з-під завалів деблокували тіло жінки. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинула 1 людина ще 14 поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на місці влучання тривають пошуково-рятувальні роботи. Надзвичайники розбирають завали.

Імовірно, там можуть перебувати жінка і троє дітей.

О 23:02 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що з-під завалів деблокували тіло жінки.

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Крім того, через ворожий артобстріл у районному центрі Нікопольщини загинули двоє людей.

"Ще п'ятеро місцевих з пораненнями. З них двоє у важкому стані. У місті пошкоджені медзаклад, кафе, магазини та автівки", - додали в ОВА.





