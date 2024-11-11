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Удар РФ по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 14, з-під завалів деблокували тіло жінки. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинула 1 людина ще 14 поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на місці влучання тривають пошуково-рятувальні роботи. Надзвичайники розбирають завали.

Імовірно, там можуть перебувати жінка і троє дітей.

Обстріл Кривого Рогу 11 листопада: зросла кількість постраждалих

О 23:02 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що з-під завалів деблокували тіло жінки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Кривому Рогу: пожежу ліквідовано, під завалами можуть бути люди. ФОТО

Крім того, через ворожий артобстріл у районному центрі Нікопольщини загинули двоє людей.

"Ще п'ятеро місцевих з пораненнями. З них двоє у важкому стані. У місті пошкоджені медзаклад, кафе, магазини та автівки", - додали в ОВА.

Обстріл Нікопольщини 11 листопада
Обстріл Нікопольщини 11 листопада
Обстріл Нікопольщини 11 листопада

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28435)


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Треба відверто казати, що кров українців не тільки на руках ****** але і Буша, і Обами, і Меркель, І Саркозі. Сюди треба додати оціх Кравчуків, Кучм та Янучар, що своїми діями призвели до лиха в України.
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11.11.2024 17:25 Відповісти
а ще згадати всіх тих хто за них голосував, працював на державній службі, служив у війську.....чого вже там, всі так всі
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11.11.2024 17:27 Відповісти
ти здавав ЯЗ? Може торгував танками та літаками? Чи може голосив за Симоняку? Що за маячню ти намалював?
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11.11.2024 17:42 Відповісти
Згадай ше Юду Іскаріота...
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11.11.2024 22:25 Відповісти
Все почалося з яблука.
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11.11.2024 23:35 Відповісти
Пан Oleg,я пам'ятаю,як вибирали кучму. В лікарнях зібрали паспорти і сказали не проголосуєте за кучму,будете звільнені з роботи.
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12.11.2024 05:39 Відповісти
Кацапи- не люди.
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11.11.2024 23:46 Відповісти
Якщо знайдуть когось живого це буде диво…, ще одна страшна трагедія… мати та діти…
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11.11.2024 23:56 Відповісти
 
 