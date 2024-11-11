Оккупанты обстреляли Беленькое на Донетчине, ранен 16-летний подросток. ФОТО

Вечером понедельника, 11 ноября, российские захватчики обстреляли населенный пункт Беленькое Краматорской громады Донецкой области. В результате вражеской атаки ранен 16-летний подросток.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Поселок попал под вражеский огонь сегодня вечером - установлено четыре

места попадания", - рассказал чиновник.

В результате российского обстрела повреждены частные дома, админздание и инфраструктурный объект.

Сейчас на месте работают органы власти, полиция, спасатели и муниципальные службы. Окончательные последствия обстрела еще устанавливаются.

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