РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4079 посетителей онлайн
Новости Фото Война
752 1

Оккупанты обстреляли Беленькое на Донетчине, ранен 16-летний подросток. ФОТО

Вечером понедельника, 11 ноября, российские захватчики обстреляли населенный пункт Беленькое Краматорской громады Донецкой области. В результате вражеской атаки ранен 16-летний подросток.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Поселок попал под вражеский огонь сегодня вечером - установлено четыре
места попадания", - рассказал чиновник.

Обстріл Біленького 11 листопада

В результате российского обстрела повреждены частные дома, админздание и инфраструктурный объект.

Сейчас на месте работают органы власти, полиция, спасатели и муниципальные службы. Окончательные последствия обстрела еще устанавливаются.

Смотрите также: Сутки на Донетчине: враг 15 раз обстрелял населенные пункты, 2 человека погибли, еще двое получили ранения. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вдень дронами обстріляли інше Біленьке🤬
показать весь комментарий
11.11.2024 19:48 Ответить
 
 