Оккупанты обстреляли Беленькое на Донетчине, ранен 16-летний подросток. ФОТО
Вечером понедельника, 11 ноября, российские захватчики обстреляли населенный пункт Беленькое Краматорской громады Донецкой области. В результате вражеской атаки ранен 16-летний подросток.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Поселок попал под вражеский огонь сегодня вечером - установлено четыре
места попадания", - рассказал чиновник.
В результате российского обстрела повреждены частные дома, админздание и инфраструктурный объект.
Сейчас на месте работают органы власти, полиция, спасатели и муниципальные службы. Окончательные последствия обстрела еще устанавливаются.
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vita gunesh
показать весь комментарий11.11.2024 19:48 Ответить Мне нравится 0
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