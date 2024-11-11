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Окупанти обстріляли Біленьке на Донеччині, поранено 16-річного підлітка. ФОТО

Ввечері понеділка, 11 листопада, російські загарбники обстріляли населений пункт Біленьке Краматорської громади Донецької області. Внаслідок ворожої атаки поранено 16-річного підлітка.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Селище потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері - встановлено чотири
місця влучання", - розповів посадовець.

Обстріл Біленького 11 листопада

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

Наразі на місці працюють органи влади, поліція, рятувальники і муніципальні служби. Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються.

Дивіться також: Доба на Донеччині: ворог 15 разів обстріляв населені пункти, 2 людини загинули, ще двоє дістали поранення. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28435) Донецька область (8447)


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А вдень дронами обстріляли інше Біленьке🤬
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11.11.2024 19:48 Відповісти
 
 