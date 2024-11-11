Окупанти обстріляли Біленьке на Донеччині, поранено 16-річного підлітка. ФОТО

Ввечері понеділка, 11 листопада, російські загарбники обстріляли населений пункт Біленьке Краматорської громади Донецької області. Внаслідок ворожої атаки поранено 16-річного підлітка.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Селище потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері - встановлено чотири

місця влучання", - розповів посадовець.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

Наразі на місці працюють органи влади, поліція, рятувальники і муніципальні служби. Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються.

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