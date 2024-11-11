Доба на Донеччині: ворог 15 разів обстріляв населені пункти, 2 людини загинули, ще двоє дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстрілів Донеччини. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 6 населених пунктів, є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Кураховому внаслідок бомбового удару травмовано чоловіка, пошкоджено багатоквартирний будинок. У Дачному пошкоджено 7 будинків, ще 3 - у Ганнівці. По Мирнограду ворог вдарив бомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК – пошкоджено 2 багатоквартирних будинки, комунальне підприємство та техніку, адмінбудівлю, гараж, 5 легкових авто.

За інформацією Покровської МВА, 10 листопада під обстріл потрапила автодорога поблизу селища Шевченко. Внаслідок влучання fpv-дрона загинув співробітник одного з комунальних підприємств Покровська.

"За уточненою інформацією, під час руху автодорогою поблизу селища Шевченко від удару безпілотного літального апарату загинув водій КП "Покровськтепломережа", 1964 року народження. Під час атаки дроном чоловік перебував за кермом та став прямою ціллю ворога", - йдеться в повідомленні.

Краматорський район

У Лимані зруйновано будинок.

Костянтинівку окупанти обстріляли із ЗРК "С-300" та артилерії - пошкодили 4 приватних будинки, підприємство, об’єкти критичної інфраструктури, 46 приватних гаражів і цивільні авто.

Сьогодні близько 4:35 Росія завдала по Краматорську удару трьома бомбами "УМПБ Д-30СН". Поранено 68-річну жінку. Пошкоджено щонайменше 30 приватних будинків і 9 автомобілів. На місці працюють поліція та всі рятувальні служби.

На Миколаївку росіяни скинули п’ять бомб "УМПБ Д-30СН" - вбили одну цивільну особу, ще одну поранили. Руйнувань зазнали 6 приватних будинків і об’єкт інфраструктури.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і нежитлове приміщення.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 142 людини, у тому числі 11 дітей.

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