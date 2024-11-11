Сутки на Донетчине: враг 15 раз обстрелял населенные пункты, 2 человека погибли, еще двое получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики не прекращают обстрелов Донетчины. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались 6 населенных пунктов, есть погибшие и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Курахово в результате бомбового удара травмирован мужчина, поврежден многоквартирный дом. В Дачном повреждены 7 домов, еще 3 - в Анновке. По Мирнограду враг ударил бомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК - повреждены 2 многоквартирных дома, коммунальное предприятие и техника, админздание, гараж, 5 легковых авто.

По информации Покровской МВА, 10 ноября под обстрел попала автодорога вблизи поселка Шевченко. В результате попадания fpv-дрона погиб сотрудник одного из коммунальных предприятий Покровска.

"По уточненной информации, во время движения по автодороге вблизи поселка Шевченко от удара беспилотного летательного аппарата погиб водитель КП "Покровсктеплосеть", 1964 года рождения. Во время атаки дроном мужчина находился за рулем и стал прямой целью врага", - говорится в сообщении.

Краматорский район

В Лимане разрушен дом.

Константиновку оккупанты обстреляли из ЗРК "С-300" и артиллерии - повредили 4 частных дома, предприятие, объекты критической инфраструктуры, 46 частных гаражей и гражданские авто.

Сегодня около 4:35 Россия нанесла по Краматорску удар тремя бомбами "УМПБ Д-30СН". Ранена 68-летняя женщина. Повреждены по меньшей мере 30 частных домов и 9 автомобилей. На месте работают полиция и все спасательные службы.

На Николаевку россияне сбросили пять бомб "УМПБ Д-30СН" - убили одно гражданское лицо, еще одно ранили. Разрушениям подверглись 6 частных домов и объект инфраструктуры.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов, 3 многоэтажки и нежилое помещение.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 142 человека, в том числе 11 детей.

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