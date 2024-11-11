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Трамп опубликовал список мировых лидеров, с которыми говорил после победы на выборах, Путина среди них нет

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сюжет FoxNews со списком мировых лидеров, с которыми он разговаривал после победы на выборах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Трампа в Truth Social.

В списке присутствуют:

  • Президент Украины Владимир Зеленский
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди
  • Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
  • Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман аль Сауд
  • Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль.

Кремлевского диктатора Владимира Путина среди них нет.

Пост Трампа в Truth Social

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор 7 ноября 2024 года.

Автор: 

путин владимир (31260) Трамп Дональд (5204)


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Топ комментарии
+2
Може Трамп вже не вважає ***** лідером?
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11.11.2024 23:05
+2
і перший серед перших - зільоний ваван )))
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11.11.2024 23:25
+2
Так, підор рідкісний
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12.11.2024 00:53
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Лише з найпотужнішими політиками світу. Прогнозовано )
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11.11.2024 23:00 Ответить
Весь день на ютюбі іксперди коментують цю розмову. От і ціна цих ікспердів...
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11.11.2024 23:00 Ответить
Перестаньте цих птзсд.....унців - блогерів ютубівських слухати! Там ьакє сплітають ці всі портнікови - Швеці - горжони і інші балаболи, шо голова обертом!
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11.11.2024 23:41 Ответить
Може Трамп вже не вважає ***** лідером?
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11.11.2024 23:05 Ответить
×уйло - це вже ніхто.
- Із ким розмовляв, Трампе?
- Та ні з ким.
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11.11.2024 23:17 Ответить
і перший серед перших - зільоний ваван )))
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11.11.2024 23:25 Ответить
Трамп великий нарцис и ценит такие вещи. Писяграй хоть что-то сделал правильно.
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11.11.2024 23:36 Ответить
У нас у Львівській області починають будівництво нового гірськолижного курорту GORO. Треба Дональду запропонувати побудову Трамп Тауеру у Львові і Славсько!
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11.11.2024 23:45 Ответить
А ми гонимо на Зелю.
А він, як з'ясовується, один з найвеличніших лідерів всіх часів та народів ))
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11.11.2024 23:46 Ответить
Так, підор рідкісний
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12.11.2024 00:53 Ответить
Можливо ,це список тих ,хто привітав Трампа з перемогою
і він з ними розмовляв .
А путлєру він позвонив першим з застереженням .
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12.11.2024 08:28 Ответить
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12.11.2024 08:30 Ответить
Ждуна треба було посадити
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12.11.2024 12:32 Ответить
Тут важливий не лише набір політиків, але й послідовність дзвінків, оскільки вона відображає пріоритети. У списку від Трампа Нетаньягу перший, Зеленський сьомий, Путін ніякий.
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12.11.2024 12:25 Ответить
 
 