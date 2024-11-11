Трамп опубликовал список мировых лидеров, с которыми говорил после победы на выборах, Путина среди них нет

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сюжет FoxNews со списком мировых лидеров, с которыми он разговаривал после победы на выборах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Трампа в Truth Social.

В списке присутствуют:

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман аль Сауд

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль.

Кремлевского диктатора Владимира Путина среди них нет.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор 7 ноября 2024 года.