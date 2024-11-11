Трамп опубликовал список мировых лидеров, с которыми говорил после победы на выборах, Путина среди них нет
Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сюжет FoxNews со списком мировых лидеров, с которыми он разговаривал после победы на выборах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Трампа в Truth Social.
В списке присутствуют:
- Президент Украины Владимир Зеленский
- Президент Франции Эмманюэль Макрон
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди
- Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
- Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман аль Сауд
- Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль.
Кремлевского диктатора Владимира Путина среди них нет.
Напомним, издание The Washington Post сообщило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор 7 ноября 2024 года.
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- Із ким розмовляв, Трампе?
- Та ні з ким.
А він, як з'ясовується, один з найвеличніших лідерів всіх часів та народів ))
і він з ними розмовляв .
А путлєру він позвонив першим з застереженням .