Трамп опублікував список світових лідерів, з якими говорив після перемоги на виборах, Путіна серед них немає

Обраний президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social сюжет FoxNews із списком світових лідерів, з якими він розмовляв після перемоги на виборах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Трампа в Truth Social.

У списку присутні:

Президент України Володимир Зеленський

Президент Франції Емманюель Макрон

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман аль Сауд

Президент Південної кореї Юн Сок Йоль.

Кремлівського диктатора Володимира Путіна серед них немає.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову 7 листопада 2024 року.