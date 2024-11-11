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Трамп опублікував список світових лідерів, з якими говорив після перемоги на виборах, Путіна серед них немає

Обраний президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social сюжет FoxNews із списком світових лідерів, з якими він розмовляв після перемоги на виборах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Трампа в Truth Social.

У списку присутні:

  • Президент України Володимир Зеленський
  • Президент Франції Емманюель Макрон
  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
  • Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху
  • Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман аль Сауд
  • Президент Південної кореї Юн Сок Йоль.

Кремлівського диктатора Володимира Путіна серед них немає.

Пост Трампа в Truth Social

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що новообраний президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову 7 листопада 2024 року.

Автор: 

путін володимир (23821) Трамп Дональд (5635)


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Топ коментарі
+2
Може Трамп вже не вважає ***** лідером?
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11.11.2024 23:05
+2
і перший серед перших - зільоний ваван )))
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11.11.2024 23:25
+2
Так, підор рідкісний
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12.11.2024 00:53
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Лише з найпотужнішими політиками світу. Прогнозовано )
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11.11.2024 23:00 Відповісти
Весь день на ютюбі іксперди коментують цю розмову. От і ціна цих ікспердів...
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11.11.2024 23:00 Відповісти
Перестаньте цих птзсд.....унців - блогерів ютубівських слухати! Там ьакє сплітають ці всі портнікови - Швеці - горжони і інші балаболи, шо голова обертом!
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11.11.2024 23:41 Відповісти
Може Трамп вже не вважає ***** лідером?
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11.11.2024 23:05 Відповісти
×уйло - це вже ніхто.
- Із ким розмовляв, Трампе?
- Та ні з ким.
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11.11.2024 23:17 Відповісти
і перший серед перших - зільоний ваван )))
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11.11.2024 23:25 Відповісти
Трамп великий нарцис и ценит такие вещи. Писяграй хоть что-то сделал правильно.
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11.11.2024 23:36 Відповісти
У нас у Львівській області починають будівництво нового гірськолижного курорту GORO. Треба Дональду запропонувати побудову Трамп Тауеру у Львові і Славсько!
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11.11.2024 23:45 Відповісти
А ми гонимо на Зелю.
А він, як з'ясовується, один з найвеличніших лідерів всіх часів та народів ))
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11.11.2024 23:46 Відповісти
Так, підор рідкісний
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12.11.2024 00:53 Відповісти
Можливо ,це список тих ,хто привітав Трампа з перемогою
і він з ними розмовляв .
А путлєру він позвонив першим з застереженням .
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12.11.2024 08:28 Відповісти
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12.11.2024 08:30 Відповісти
Ждуна треба було посадити
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12.11.2024 12:32 Відповісти
Тут важливий не лише набір політиків, але й послідовність дзвінків, оскільки вона відображає пріоритети. У списку від Трампа Нетаньягу перший, Зеленський сьомий, Путін ніякий.
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12.11.2024 12:25 Відповісти
 
 