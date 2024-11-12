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Россияне продвинулись в Першотравневом, Нелиповке и вблизи еще 8 населенных пунктов на Донетчине и Курщине, - DeepState. КАРТА

Войска РФ продолжают продвигаться по территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Враг продвинулся в Першотравневом, Нелиповке, возле Дарьино, Петровки, Юрьевки, Новоалексеевки, Дальнего, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки", - говорится в сообщении.

Также читайте: Силы обороны отбили 5 российских атак на Новоивановку, что на Курщине, - DeepState

Просування росіян в районі Торецька

Просування росіян в районі Торецька

Просування росіян в районі на півдні Донеччини

Автор: 

Донецкая область (9642) Курск (1097)


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Топ комментарии
+12
Вже навіть рашисти визнають, що їх щоденне просування на фронті, це не стільки їх заслуги як недоліки нашої армії.
Основні недоліки
1. Погане матеріально-технічне забезпечення підрозділів на фронті.
Мало ***********, техніки, ітд.
2. Багато невмотивованих (бусифікованих) солдат на фронті, особливо в новостворених бригадах.
3. Недоліки командування. Помилки при керуванні на фронті, повна не спроможність вчитись на власних помилках, наступають на одні й ті ж граблі. Багато неадекватних командирів, особливо серед вищого командування.
Чи можна виправити ці недоліки та змінити ситуацію?
Звичайно можна, але вище військово-політичне керівництво та влада нічого міняти та виправляти не збираються .
А значить, поступова здача території України пуйлу, буде продовжуватися кожний день.
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12.11.2024 02:47
+12
...а хто буде розповідати про недолугість та неадекватність керівництва ЗСУ, на того одеський ТЦК подасть в розшук,як на Стерненка.
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12.11.2024 05:48
+12
Ось такий він, План перемоги, Вальоді.
Шось і про самит чи то жиру чи то миру вже ничого не чути.
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12.11.2024 06:21
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Правила форума Совет форумчан
Вже навіть рашисти визнають, що їх щоденне просування на фронті, це не стільки їх заслуги як недоліки нашої армії.
Основні недоліки
1. Погане матеріально-технічне забезпечення підрозділів на фронті.
Мало ***********, техніки, ітд.
2. Багато невмотивованих (бусифікованих) солдат на фронті, особливо в новостворених бригадах.
3. Недоліки командування. Помилки при керуванні на фронті, повна не спроможність вчитись на власних помилках, наступають на одні й ті ж граблі. Багато неадекватних командирів, особливо серед вищого командування.
Чи можна виправити ці недоліки та змінити ситуацію?
Звичайно можна, але вище військово-політичне керівництво та влада нічого міняти та виправляти не збираються .
А значить, поступова здача території України пуйлу, буде продовжуватися кожний день.
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12.11.2024 02:47 Ответить
Опа,так ти виходить за рашистів і топив тут завжди.Почитай свої коментарі, потім почитай свої 2 та 3 пункт,потім знову почитай свої коментарі і знову свій 2 та 3 пункт.А потім виріши чи ти дурень чи рашист.
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12.11.2024 06:49 Ответить
А де він сказав неправду? І до чого тут - "ти за рашистів". Стерненко теж за рашистів, якщо каже те саме?
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12.11.2024 15:29 Ответить
До п. 2, незадовільні умови служби, перебої у грошовому довольстві, добігання кінця дворічного строку служби, після чого весь патріотизм повністю випаровується.
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12.11.2024 08:52 Ответить
От цікаво як можна змусити воювати "бусифікованого"
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12.11.2024 09:31 Ответить
Ти помиляєшся, коли думаєш, що вийдеш на гладіаторську арену і зможеш не битися! ("Гладіатор")
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12.11.2024 10:38 Ответить
Ну це не гладіаторських бій. Залишення позицій. При першому шухері. Вмотивований цього не зробить.
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12.11.2024 12:57 Ответить
Господи! Зупини цю наволоч !!!
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12.11.2024 03:02 Ответить
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12.11.2024 15:17 Ответить
А у нас носяться із планом Миру, чи то з мирним планом... по всьому світу. А толку з того !?.
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12.11.2024 17:02 Ответить
...а хто буде розповідати про недолугість та неадекватність керівництва ЗСУ, на того одеський ТЦК подасть в розшук,як на Стерненка.
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12.11.2024 05:48 Ответить
Так. Всім незгідним в Україні затискають рота.
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12.11.2024 12:58 Ответить
Не вибілюйте Стерненка, в нього чітка своя програма, яка ні з нашими, ні з вашими діями не корелюється.
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12.11.2024 16:26 Ответить
Ось такий він, План перемоги, Вальоді.
Шось і про самит чи то жиру чи то миру вже ничого не чути.
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12.11.2024 06:21 Ответить
Та невже ніхто не зупинить цю рашиську орду ? ось наслідок зміни вищого військового керівництва країни і зрив мобілізації ,все це на совісті "найвеличнішого" і чого варта курська операція коли втрачаємо Донбас.
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12.11.2024 07:37 Ответить
Про зрив мобілізації зазвичай більше інших розказують ті, хто жодного разу не сходили до тцк та які бояться як вогню встановити дію та резерв собі на телефони.
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12.11.2024 08:05 Ответить
Який зрив? Вона не припинялася жодної секунди
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12.11.2024 08:21 Ответить
Ну а володимир вище запевняє, що у числі наслідків просування орків є і зрив мобілізації.
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12.11.2024 08:52 Ответить
Ти мабуть відірваний від світу ,невже не пам'ятаєш як ще рік тому Залужний запропонував мобілізувати 500 тисяч військовослужбовців але на грудневій прес конференції президент вись- міяв і сказав що немає грошей ,після чого ВР понад 4 місяці мусолила цей закон який прийняли лише в травні ,я вже не кажу після звільнення всіх воєнкомів ,що це дало ? ми не отримали мотивованих високопідготовлених бійців отримали лише хаос.
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12.11.2024 10:02 Ответить
А що змінив Закон? Мобілізацію не припиняли
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12.11.2024 12:52 Ответить
Людей гребуть постійно. Ну а те, що добровільно люди не хочуть іти - це закономірно. Так стається завжди, коли війна затягується. Моя думка - основна проблема це озброєння (авіація орків, КАБ-и тощо). Як це не сумно і не соромно - наші дрони навіть рівня "Шахедів" не досягли..
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12.11.2024 12:54 Ответить
Під "зривом мобілізації" розуміється ситуація, коли існує величезна армія броньованих, відмазаних і хитро зроблених, які досить вольготно почуваються в тилу. А ловлять бідних, простих посполитих, які ховаються і досить успішно. Плюс суцільна демотивація скрізь. Це заслуга влади.
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12.11.2024 13:06 Ответить
А, ну в цьому плані - я з вами згоден...
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12.11.2024 13:28 Ответить
Яка совість?! Все сплановано в Кремлі! І курська операція теж!
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12.11.2024 08:24 Ответить
А навіщо зупиняти ? Все йде згідно оманських домовленостей.
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12.11.2024 09:45 Ответить
а причем кусрк ? если русня кидает кабы даже до курска каби кидали и никто их не сбивал ? чем те люди могли сделть русни на донбассе ? сидеть по кабами ? НЕМЕЧ сбивать, НЕТУ оружие, все бабки розпилены.
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12.11.2024 14:13 Ответить
Вітаємо "мудрий нарід" з новими досягненнями!
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12.11.2024 08:09 Ответить
Усе згідно плану.. оманського плану!
Геть зелену банду!
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12.11.2024 08:52 Ответить
Володя Боневтік Потужний і його шість антимайданних менеджери, кацапом сирським, узбеком умерович, єлдаками і татаровими знищили не тільки військовий потенціал ЗСУ, а і їх моральний дух. Все це наслідки подій, які пройшли на "ура" в квітні 2019 року. А що далі 73%?
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12.11.2024 09:07 Ответить
Умєров татарин кримський.
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12.11.2024 13:07 Ответить
Юріївку треба відбивати, я там після дембеля обіцяв купити хату і переїхати!
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12.11.2024 09:08 Ответить
У чому план перемоги, здавати населені пункти, позиції, сенс Курської битви, стратегія в наявності, не на доповідь, а в реалі.
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12.11.2024 13:53 Ответить
сырский превратил ЗСУ в стадо, +зеленский, кацапам ничо не надо делать, просто защимают в клещи, кацапы все умнее сырского и его дебилов, Авдеевка котел, Бахмут, Угледар, а сколько котлов было в селах, или других местах. которые не говорят, вот и ЗАпорожте сольют, Федеров уже давно готовился до этого.
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12.11.2024 14:10 Ответить
Так де ж тоді ваш кумир Залужний, якого так купа наріду боготворила, разом з 20-ю генералами?? Якщо вони супер-патріоти і готові були воювати далі, то могли діяти і це не було б протизаконно, а у вигляді, наприклад, тих же добровольчих загонів. І підтримку мали б шаленну, і від Пороха, і від народу (не тільки "порохоботного"). А виявляється, що ні для кого нє чужди звичайні людські бажання бути у кращих умовах ... Тому нє сатварі сєбє куміра ... якось так вийшло.
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12.11.2024 17:36 Ответить
у меня нету кумиров, бо у меня есть мозги, в отличие от вас.
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12.11.2024 17:49 Ответить
Якби ти, ідіот, не використав тупориле "в атлічіі ат вас", я б тебе не чіпав би. А так ти виявилося типове лайно, яке триндіти гаразд, а думати - лише сракою.
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12.11.2024 18:30 Ответить
ты дурко, мне жаль Украину, только такие тупые как ты и остались. неучи.
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12.11.2024 18:46 Ответить
Я б тобі дятлу пояснив би аби зустрів, так ти ж шавка драна тільки язиком сраки вилизувати можеш. Тому пішло до біса лайно гидотне, навіть текст марати об тебе смердюче неприємно. І прапорець прибери - ти його наволочь недостойне! Більше в мій бік можеш не ******* - ти забанене, не прочитаю.
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12.11.2024 18:54 Ответить
а ты кумедный, можешь еще меня посмешить ?
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12.11.2024 19:37 Ответить
-Подібне(історично) все це було: перегляньте ЗРАДНИЦЬКУ здачу Бенешом. Чехословаччини -Гітлеру в 1938 р.( Судети; М*юнхенська змова)
У нас же вірогідно.-споглядається оманська.домовленість по здачі півдня України та Донбасу ...( бачили. як гарненько заокруглилася мапа вторгнення рашо-орди--майже готова лінія розмежування про яку вже відверто талдичить голов-попихач Трампа ...(заявивши;--Криму вже НІЦ !Думайте за мир. та ажніяк НЕ за відвоювання...) При всьому нашому скептицизмі--ЗЕ-засланці свою .зрадницьку. місію виконали на відмінно !!! Досить згадати: і зволікання в очікуванні приходу Трампуші;
і порятунок вагнерівських головорізів. іцмітацію контрнаступу. яка завершилася виводом "леопардів" на мінне поле; "випадкове" збиття Ф-16": авантюрний перевід найбоєздатніших підрозділів ЗСУ із головного театру бойових дій Донеччини на задвірки Курщини( бо там. мовляв. легко-доступна здобич. для обмінного фонду...) Для капітуляцій-
ної . підготовки бидло-обивателя-73%--запущений ролік криво-опитувння. який "засвідчує".що прихильників терпіти тяготи війни і3 -63%--різко зменшується!? Умисно створюється безнадійна .ситуація: МОВЧИ та ДИШ ! А під занавіс ПАПА Франціск--дарує ЗЕ-шалапуту : квіточку.. що розпускається...( мабуть із філософським підтекстом : -Молодо-зелено...щоб із нами гундосить...катай із своїм ПЛАНОМ ПОБЄДИ--куди-інде...)
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12.11.2024 14:13 Ответить
Проблема недостачі піхоти це провина Тцк вони хапали людей щоб ті несли бабло 5-10тис.$ а в підрозділи вітравляли лише у кого немає $$$ стандартна практика в підрозділи направляють тяжко хворих людей з діабетом, туберкулезом ітд. Також Мсек за 3 роки відмазали 45 батальойнів, мінімум.
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12.11.2024 18:07 Ответить
Это всё Ермак, он даже ЦРУ нагнул, это просто какой-то монстр.💯
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12.11.2024 19:56 Ответить
Отакий ,,план перемоги" від ЗЄ? Хто б міг подумати. І ні ,,план миру", ні ,,самміти миру" ні, простигосподи, папірці про ,,гарантії миру", які єрмак збирав по всьому світу, як дурник фантики, не працюють. Яка несподіванка. ПОВЕРНІТЬ ЗАЛУЖНОГО І ЙОГО КОМАНДУ, ЗЄЛЕНІ ПОКИДЬКИ!!!!!!
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12.11.2024 21:00 Ответить
Зато у нас є "план" і курська волость, а ще у нас будуть ракєти, а в остадьном... Яке ж лайно це зебільне шапіто!
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12.11.2024 22:24 Ответить
 
 