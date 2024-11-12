Россияне продвинулись в Першотравневом, Нелиповке и вблизи еще 8 населенных пунктов на Донетчине и Курщине, - DeepState. КАРТА
Войска РФ продолжают продвигаться по территории Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Враг продвинулся в Першотравневом, Нелиповке, возле Дарьино, Петровки, Юрьевки, Новоалексеевки, Дальнего, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+12 Володимир Мик
показать весь комментарий12.11.2024 02:47
+12 Gary Grant
показать весь комментарий12.11.2024 05:48
+12 Старый зольдат
показать весь комментарий12.11.2024 06:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Основні недоліки
1. Погане матеріально-технічне забезпечення підрозділів на фронті.
Мало ***********, техніки, ітд.
2. Багато невмотивованих (бусифікованих) солдат на фронті, особливо в новостворених бригадах.
3. Недоліки командування. Помилки при керуванні на фронті, повна не спроможність вчитись на власних помилках, наступають на одні й ті ж граблі. Багато неадекватних командирів, особливо серед вищого командування.
Чи можна виправити ці недоліки та змінити ситуацію?
Звичайно можна, але вище військово-політичне керівництво та влада нічого міняти та виправляти не збираються .
А значить, поступова здача території України пуйлу, буде продовжуватися кожний день.
Шось і про самит чи то жиру чи то миру вже ничого не чути.
Геть зелену банду!
У нас же вірогідно.-споглядається оманська.домовленість по здачі півдня України та Донбасу ...( бачили. як гарненько заокруглилася мапа вторгнення рашо-орди--майже готова лінія розмежування про яку вже відверто талдичить голов-попихач Трампа ...(заявивши;--Криму вже НІЦ !Думайте за мир. та ажніяк НЕ за відвоювання...) При всьому нашому скептицизмі--ЗЕ-засланці свою .зрадницьку. місію виконали на відмінно !!! Досить згадати: і зволікання в очікуванні приходу Трампуші;
і порятунок вагнерівських головорізів. іцмітацію контрнаступу. яка завершилася виводом "леопардів" на мінне поле; "випадкове" збиття Ф-16": авантюрний перевід найбоєздатніших підрозділів ЗСУ із головного театру бойових дій Донеччини на задвірки Курщини( бо там. мовляв. легко-доступна здобич. для обмінного фонду...) Для капітуляцій-
ної . підготовки бидло-обивателя-73%--запущений ролік криво-опитувння. який "засвідчує".що прихильників терпіти тяготи війни і3 -63%--різко зменшується!? Умисно створюється безнадійна .ситуація: МОВЧИ та ДИШ ! А під занавіс ПАПА Франціск--дарує ЗЕ-шалапуту : квіточку.. що розпускається...( мабуть із філософським підтекстом : -Молодо-зелено...щоб із нами гундосить...катай із своїм ПЛАНОМ ПОБЄДИ--куди-інде...)