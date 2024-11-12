Враг обстрелял 3 района Донецкой области: есть раненые и повреждения. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Курахово повреждена плотина водохранилища и многочисленные дома; повреждены 8 домов в Дачном, 3 в Анновке и 2 в Веселом Гаю. В Покровске повреждены дом и торговый павильон.

Краматорский район

В Лимане поврежден дом, в Кривой Луке - 8; в Закитном разрушены 2 дома. В Краматорске и Беленьком ранены по 1 человеку. В Константиновке повреждены 22 дома и линия электропередач; в Николаевке ранен человек, повреждены 6 домов.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде ранен человек, повреждены 4 частных дома, многоэтажка и 2 промышленных здания.

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Как отмечается, за сутки с линии фронта эвакуированы 257 человек, в том числе 16 детей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне продвинулись в Першотравневом, Нелиповке и вблизи еще 8 населенных пунктов в Донецкой области и Курской области.