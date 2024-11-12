Ворог обстріляв 3 райони Донеччини: є поранені та пошкодження. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено греблю водосховища і численні будинки; пошкоджено 8 будинків у Дачному, 3 у Ганнівці і 2 у Веселому Гаю.У Покровську пошкоджено будинок і торговий павільйон.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок, у Кривій Луці - 8; у Закітному зруйновано 2 будинки. У Краматорську і Біленькому поранено по 1 людині. У Костянтинівці пошкоджено 22 будинки і лінію електропередач; у Миколаївці поранено людину, пошкоджено 6 будинків.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку і 2 промислові будівлі.

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Як зазначається, за добу з лінії фронту евакуйовано 257 людей, у тому числі 16 дітей.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни просунулись у Першотравневому, Неліпівці та поблизу ще 8 населених пунктів на Донеччині та Курщині.